"On je propali režiser, isprao mi je mozak": Raskinuli Indi i Zoran Marjanović, pljušte uvrede pred suđenje za ubistvo

Pjevačica Indi Aradinović i Zoran Marjanović su raskinuli, a oboje su se oglasili tim povodom.

Izvor: Kurir/Nenad Kostić/Privatna arhiva

Pevačica Indi Aradinović i kompozitor i suprug ubijene pjevačice Jelene Marjanović Zoran Marjanović, prekinuli su vezu koja je ovog ljeta šokirala Srbiju.

Nakon brojnih, zajedničkih objava, među kojima je bila jedna i u đakuziju, oboje su izrekli uvrede na račun ovog drugog, a Indi tvrdi da joj je "Isprao mozak".

"Trebalo je da bude iskren prema meni i da mi odmah kaže istinu. Nije očekivao da će njegove riječi doći do mene. Vjerujem u to što je rekao jer očigledno misli tako. On je meni ispirao mozak govoreći kako me spasava. Govorio mi je kako mi daje snagu i izvlačeći me iz blata u kom ja nikada nisam ni bila. Igrao je igru da povjerujem u tu laž. Naravno, nisam mu vjerovala, ali sam zažmurila jer sam željela da mu pomognem", rekla je Indi i dodala:

Izvor: Kurir / Nemanja Nikolić

"On je utripovao da je neki režiser. On jeste režiser, ali propali. Sada će ljudi čitati njegovu dramu, ali na moj način. Na granici je ludila i inteligencije. Prije njega sam imala neke pjesme za koje je na manipulativan način, poltronski govorio kako su loše i da ja nemam pojma da izaberem. Na taj način je nametao svoje, koje su nastale prije osam godina, kada je Jelena bila živa. Ona je za te pjesme otpjevala demoe. Pokušao je da mi uvali te stare pjesme, umjesto da napravi nove", otkrila je pjevačica za "Telegraf".

Zoranu Marjanoviću se ponovo sudi za ubistvo supruge Jelene Marjanović, a on ističe da je vezom sa Indi "prebacio lopticu na drugi teren".

"Prebacio sam lopticu u drugi teren. Bolje neka me pljuju za navodnu varijantu sa ovom nego da vrše onaj drugi pritisak, koji nije dobar za mene. Malo sam se vodio svojom izrekom neprijatelja pusti da te udara tamo gdje te najmanje boli. Šta njih boli kad si tu, a ne mogu ti ništa. Kažem ti, neka puca gdje mene najmanje boli u te afere, a ljudi su samo jedna masa plastelinska bezumna kao amebe jednoćelijske", rekao je Zoran za "Kurir".