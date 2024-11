"Ne plašim se da će me Zoran ubiti": Šok izjava Indi Aradinović, otkrila i da presuda Marjanoviću "neće još 2 godine"

Pjevačica Indi Aradinović optužbe na mrežama nazvala "gnusnim"

Pjevačica Indi Aradinović napravila je pometnju ranije ove godine kada je uslikana sa Zoranom Marjanovićem na jednom bazenu. Nekoliko puta je davala izjave o njihovoj navodnoj vezi, slikala se sa njim u đakuziju, a sada priznala da "imaju mnogo toga zajedničkog" i da se ne plaši za svoju bezbjednost.

Indi tvrdi da je svjesna da je njen odnos sa Zoranom obilježio godinu. "Svjesna sam toga. Mi gajimo ista osjećanja kad je posao u pitanju, ali i privatno. Mi se toliko slažemo muzički da to nije normalno. Imamo jednu sinhroniju, mada tu ima i svađe i rasprave".

Na pitanje da li je u vezi sa Marjanovićem ili je "sve bio marketing" Indi je Kuriru rekla: "Mi nikad nismo ni raskidali, a i ne možemo da se razdvojimo. Ne mogu da kažem ništa što bi druge zadovoljilo. Povezani smo od momenta kad smo se upoznali. Zato je i nastao hit "Bato, bre". Pjesma "Bato, bre" je ostavila traga, i kad budem odlazila sa ovog svijeta, mislim da će me sahraniti uz tu pesmu. Na spomeniku će mi pisati "Indi, Bato, bre".

Kada je objavljeno da je bliska sa Marjanovićem, društvene mreže su se usijale od komentara da je "Jelena umrla da bi Indi mogla da živi", ali i "Indi je kriva za Jeleninu smrt", a evo kako ih ona posmatra: "Šta da kažem. To je užasno šta ljudi pričaju. Gadno je kad to čujem".

"Bilo bi mi žao da ga osude"

Indi je otkrila i da se ne plaši Zorana Marjanovića, ali i kada će presuda u slučaju ubistva pevačice Jelene Marjanović.

"Ako mislite na to da li je potencijalni ubica žene... Nikad se nisam uplašila niti osjetila strah te vrste. Nema tu opasnosti da bih je osjetila. Nikad", rekla je pjevačica i odgovorila na pitanje "šta će biti ako ga osude".

"Ako bi se to dogodilo, bilo bi mi mnogo žao. Ja navijam da se to ne dogodi i vjerujem u to. Mi radimo na zajedničkom projektu i baš ste me zbunili pitanjem. A i kad bi se to desilo, neće to tako brzo. Mislim da naredne dvije godine neće biti presuda. Biće malo mučnije nego prvi put, ali pravda treba da bude zadovoljena i vjerujem da se više neće ponavljati".

O Jeleni Marjanović je sa Zoranom pričala "samo poslovno", a potom odgovorila i na tračeve da je pokojna pjevačica bila ljubomorna na nju.

"Samo poslovno kad je Jelena u pitanju. Na primjer, kad je otpjevala neki demo snimak. I ja da sam bila na njenom mjestu, bila bih ljubomorna na mene. Ja sam generalno ljubomorna osoba, ne bi dozvolila muškarcu da bude blizu zgodne i lijepe žene".

