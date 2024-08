Zoran Marjanović piše Indi pjesmu za Evroviziju: "Ako se kockice slože, možda se vidimo u Švajcarskoj"

Indi Aradinović otkrila je da s partnerom Zoranom Marjanovićem sprema pjesmu za Evroviziju koje će se u maju sledeće godine održati u Švajcarskoj.

Izvor: Kurir/Petar Aleksić

Indi Aradinović bila je u centru pažnje medija, ali i korisnika društvenih mreža. Razlog za to je njena navodna, emotivna veza sa Zoranom Marjanovićem, kompozitorom i suprugom ubijene pjevačice Jelene Marjanović. Pjevačica je davala brojne izjave, prvo zbog zajedničkih slika s bazena, kojima je veza i "razotkrivena", a potom i o budućnosti para, da bi "šlag na torti" bile slike iz džakuzija.

Pjevačica i kompozitor, kojem se po drugi put sudi za ubistvo supruge Jelene Marjanović, spremaju pjesmu za ovo takmičenje, koje će se u maju sledeće godine održati u Švajcarskoj. Kako prenose domaći medji od izvora bliskih paru, Indi je oduvijek imala želju da svoju zemlju predstavlja na ovoj manifestaciji, a ukoliko sve bude kako je zamislila, partner će joj ispuniti tu želju.

Indi se ovim povodom oglasila i potvrdila navode:

"Nas dvoje svakako radimo na novom albumu, koji izlazi sledeće godine. Zoran ima nekoliko pjesama koje bi mogle da prođu na Evrosongu. Trenutno većamo šta ćemo i kako ćemo. Vidjeli smo da je konkurs raspisan. Ako se sve kockice slože, možda me vidite sledeće godine u Švajcarskoj. E sad, prije mnogo godina sam imala veoma lijepo mišljenje o tom takmičenju, koje se promijenilo. Bilo je zadovoljstvo za jednog pjevača da se pojavi na ovakvom, svjetski priznatom muzičkom šou-programu, ali poslednjih godina to nije slučaj, sve se nekako promijenilo. Vjerujem da moje postojanje, karijera i ime zaslužuje takvu scenu, ali kada bi Zoran napravio pjesmu približnu tom takmičenju, vjerujem da bi to pokidalo", poručila je, a u nastavku pogledajte zajedničke fotke Indi Aradinović i Zorana Marjanovića: