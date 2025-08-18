Ona je istakla da je zabrinuta zbog načina na koji je Vlada usvojila PUP Podgorice, dodajući da će odluka biti preispitana.

Izvor: MONDO

Zamjenica gradonačelnika Podgorice Nađa Ljiljanić poručila je da način na koji je Vlada usvojila Prostorno-urbanistički plan (PUP) glavnog grada nije prihvatljiv, naglašavajući da se o dokumentu od takvog značaja mora voditi temeljna i transparentna rasprava, piše Dan.

Na optužbe Evropskog saveza da Pokret za Podgoricu treba da napusti vlast zbog usvajanja PUP-a na telefonskoj sjednici Vlade, održanoj dok se Podgorica borila s požarima, Ljiljanić je odgovorila da će njen pokret imati stav i o opozicionim kritikama i o samom dokumentu.

“Dokumenti od ovakvog značaja, koji direktno utiču na budući razvoj grada, život sugrađana i izgled urbanih sredina, ne mogu i ne smiju biti donešeni po principu „paf, paf“. Naročito to nije smjelo da se uradi bez uključivanja ozbiljne, temeljne i transparentne rasprave, sa učešćem javnosti i stručne zajednice”, rekla je Ljiljanić za Dan.

“Vlada mora pokazati odnos prema interesima Podgorice i isključivo se mora baviti zaštitom i unapređenjem života Podgoričana. Ovakav način odlučivanja ćemo preispitati, a nakon uvida u dokument ćemo se precizno odrediti”, naglasila je zamjenica gradonačelnika.

Ljiljanić je dodala da ne želi komentarisati izjave opozicije, ističući da Pokret za Podgoricu radi transparentno i u interesu građana.

“Mislim da smo svojim djelovanjem i do sada pokazali da se zalažemo za prave stvari. Imaćemo odgovor i za opoziciju i za PUP, ali u trenutku kada nam je bezbjednost građana i njihove imovine bila na prvom mjestu, nismo mogli da se bavimo opozicionim prozivkama”, kazala je Ljiljanić.