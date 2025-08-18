Odbor za ljudska prava i slobode je na 24. sjednici, održanoj 23. jula 2025. godine, jednoglasno donio Odluku o održavanju ovog kontrolnog saslušanja.

Izvor: Skupstina Crne Gore

Odbor za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore će 24. septembra održati kontrolno saslušanje o odgovornosti Agencije za zaštitu ličnih podataka (AZLP) i njenoj pasivnosti u postupanju po preporukama Evropske unije (EU).

Tim povodom će, kako je saopšteno na sajtu Skupštine, pred Odborom biti saslušani predsjednik Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Željko Rutović i članovi Savjeta Agencije Zoran Vujičić i Tatjana Topalović, pišu Vijesti.

Odbor za ljudska prava i slobode je na 24. sjednici, održanoj 23. jula 2025. godine, jednoglasno donio Odluku o održavanju ovog kontrolnog saslušanja.

Navodi se da je prethodno Odbor na sjednici, održanoj 17. jula 2025. godine razmotrio Zahtjev za održavanje kontrolnog saslušanja koji su podnijeli poslanici Pokreta Evropa sad (PES) Tonći Janović, Jelenka Andrić i Armen Šehović, i Jovan Vučurović (NSD).

U obrazloženju zahtjeva za održavanje kontrolnog saslušanja navedeno je da Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama kontinuirano prikazuje zabrinjavajući stepen institucionalne pasivnosti.

“Nisu preduzete konkretne mjere u vezi sa sumnjama u zloupotrebu biračkih spiskova, niti su adresirane zloupotrebe prava na pristup informacijama. Istovremeno, izostaje proaktivna edukacija građana i primjena preporuka Evropske komisije”, navodi se u obrazloženju zahtjeva.

Podsjeća se da parlament Crne Gore za četiri godine rada Agencije, nije usvojio nijedan izvještaj što je više nego dovoljan razlog za kontrolno saslušanje članova Savjeta.

“Imajući u vidu sve veću nadležnost Agencije u svjetlu novih zakona, nužno je utvrditi njenu odgovornost za dosadašnje propuste i provjeriti da li posjeduje kapacitete i nezavisnost potrebne za zaštitu osnovnih prava građana”, navodi se u zahtjevu.

U Izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori za 2024. godinu navedeno je da Zakon o zaštiti podataka o ličnosti treba da bude usklađen sa pravnom tekovinom EU. Crna Gora još nije ratifikovala Protokol Savjeta Evrope iz 2018. o izmjenama i dopunama Konvencije o zaštiti pojedinaca u pogledu automatske obrade ličnih podataka (CETS 223), prenose Vijesti.

“Ljudski i finansijski kapaciteti, kao i IT stručnost Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama ne odgovaraju zakonskim obavezama Agencije. U januaru 2024. godine imenovan je novi direktor Agencije”, navedeno je u izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori za 2024. godinu.

U najavi za sjednicu Odbora se podsjeća da je Odbor za ljudska prava i slobode više puta razmatrao Izvještaje o stanju zaštite ličnih podataka i pristupa informacijama za period 2021. do 2024. godinu, ali nijedan izvještaj nije dobio potrebnu većinu članova Odbora. Skupština Crne Gore takođe nije prihvatila ove izvještaje, uključujući one za 2023. i 2024. godinu, i često ih vraća Odboru na ponovno razmatranje. Navedeni izvještaji su, uprkos razmatranjima i predlozima, ostali neprihvaćeni i Skupština ih nije usvojila.

Da učestvuju na sjednici, pozvani su zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Siniša Bjeković, ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović, ministar javne uprave Maraš Dukaj, predstavnici Delegacije Evropske unije i sistema Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori i NVO koje se bave pitanjima ljudskih prava i sloboda i monitoringom rada Odbora.