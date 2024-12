Pred smrt, Ksenija je bila spremna sve da joj prizna: "Bila je kod mene i rekla da ima nešto važno da mi kaže"

Tragično preminula Ksenija Pačin, prvi put se pojavila u spotu Dragane Mirković, a ostatak je istorija...

Izvor: Printscreen/ YouTube RTV Pink Official

Da nije stradala tog 16. marta 2010. od ruke svog partnera Filipa Kapisode, koji je potom i sebi oduzeo život, Ksenija Pajčin bi danas, 3. decembra 2024. napunila 47. godina.

Imala je tek 32 godine kada joj je život nasilno završen, a ostale su mnoge urbane legende i anegdote koje svjedoče o duhu i harizmi jedne od najljepših žena na ovim prostorima. O njenom životu će se uskoro snimiti i film, a svi se pitaju ko će se naći u glavnoj ulozi.

Izvor: pritnscreen/youtube/Glossy.rs

I dan danas Ksenijine kolege ističu kako je bila puna život, a na posebne momente sa njom osvrnuli su se Anabela, Dragana Mirković i Dragan Stojičević Karamela, koji se i na današnji dan prisjetio svoje bliske prijateljice objavom na instagramu.

Izvor: Ig gorankaramela

Dragana: "Rekla je da ima nešto važno da mi kaže"

Karijeru je započela kao plesačica u diskotekama, a potom se pojavila 1994. godine u spotu za pjesmu "Opojni su zumbuli" Dragane Mirković. Ksenija je folkerki ostala u najljepšem sećanju, a i pokojna pjevačica je imala najbolje mišljenje o njoj. Sarađivale su na pomenutoj Draganinoj pjesmi, a od tada njihovo prijateljstvo bilo je sve veće.

Izvor: Printscreen/ YouTube RTV Pink Official

"Ksenija je bila nevjerovatno lijepa, energična i uvijek svoja i pomalo nemirna. Gdje god se pojavila, bilo je nemoguće da ostane neprimijećena. Imala sam ponekad utisak da joj je to veoma smetalo. Kada smo se poslednji put čule, rekla mi je da je srećna, jer je pronašla mir u sebi. Kad je gostovala kod mene na televiziji, rekla je voditelju da mi prenese da ima nešto veoma važno da mi kaže. Nikad nisam saznala šta", rekla je Dragana.

Kako su mnogo vremena provodile zajedno, obzirom da je Ksenija bila i dio plesne grupe koja je pjevačicu pratila na turnejama, odlično su se upoznale. Međutim, Draganu i dalje "kopka" šta je Ksenija imala tako bitno da joj kaže pre smrti. "Moraću da pokušam da dođem do njenog najboljeg druga, koji je tog dana bio sa njom na televiziji, i da saznam. Strašno me to kopka, interesuje jer nije djelovalo kao da je u pitanju nešto što nije bitno", naglasila je Mirkovićeva jednom prilikom.

Pajčinova je uvek bila zahvalna Dragani na prilici kojoj je pružila jednoj "klinki".

"Ja sam strašno voljela Draganu Mirković, nije što sad sjedimo tu. Svi znaju da sam ja jezičarka na neki način, ali zaista, ne diraj me, ne diram te. To je jedna stvar kod mene, vrlo vrlo bitna. I pored nje sam zaista naučila šta znači estrada. I tada je radila još jedna žena koja je stalno padala u nesvijest, nije mogla da odradi koncerte, a Dragana je žena koja je radila, dakle, pojavi se - ovoliki kez, a znam da je imala problem prije toga, tri sata pjeva, bez prestanka, mijenja kostime, plesači, sve je spremno. Dakle, ona mi je bila zaista jedna škola kako čovjek treba da se ponaša, u takvom jednom maniru, i takvu zvijezdu kao što je ona i Lepa Brena, to ne može se ponoviti, Zdravko Čolić i tako dalje, oni prosto imaju tu energiju zvijezde", pričala je Ksenija u jednoj od poslednjih pojavljivanja na malim ekranima na DM televizi u emisiji "Maksimalno opušteno".

Anabela je otkrila kako je Ksenija spasila

Anabela Atijas i Ksenija imale su zajedničku ljetnju truneju na moru, i bile su smještene u istoj kući. Tu su provele dva mjeseca, ali jedne večeri se Anabela i sad sjeća - kada je pokušao da je opljačka nepoznati muškarac. Istakla je da je Pajčinova bosa trčala da joj pomogne.

"Ksenija je bila uz mene u jednom momentu kada sam bila opljačkana, dva mjeseca smo živjele zajedno. Jedno neradno veče kada sam ostala sama, spavala sam i osjetila sam prisustvo nekoga. Kada sam otvorila vrata vidjela sam ogromnu mušku figuru koja pretura po mojoj torbi. Ja sam u tom trenutku počela da vrištim, uhvatila sam Lunu i izletela sam napolje. Ksenija je to čula, a bila je na drugoj strani kuće, bosa je krenula da trči prema nama da nas spasi", prisjetila se Anabela za Srbija Showbizz.

Karamela je Pajčinovu smatrao sestrom

Nekada veoma popularni imitator Goran Stojković Karamela i Ksenija imali su poseban odnos. Bili su blsiki prijatelji i brojne noći su provodili zajedno. Kada je preminula, istakao je da nije izgubio prijatelja, već sestru, i da se od tog momenta mnogo toga promijenilo.

"Sjećam se poslednjeg razgovora sa Ksenijom. Rekla mi je da je bila emotivno prazna, neispunjena. Ali, nikada mi nije rekla da želi da ostavi Filipa. Mnogo mi nedostaje, ona je bila pravi prijatelj", sa sjetom u glasu govorio je ovaj poznati imitator, prenio je Stil.