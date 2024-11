"PODNIJEĆE TUŽBU" Majka Ksenije Pajčin poptuno očajna zbog snimanja filma o pokojnoj ćerki

Karamela užasnut lažima u vezi filma Ksenije Pajčin

Izvor: Kurir

Najava snimanja filma o tragično nastradaloj pjevačici Kseniji Pajčin izazvala je kontroverzu u javnosti, posebno nakon što se pojavila informacija da njena majka, Ljubica Pajčin, nije dala saglasnost za projekat. Ove navode je potvrdio Ljubičin brat, a ovim povodom sada se oglasio i čuveni šoumen i voditelj, Goran Stojićević Karamela, inače blizak prijatelj Ksenije i njene majke, potvrdivši da Ljubica nije dala dozvolu i da je šokirana tvrdnjama da je odobrila snimanje filma.

"Njena majka uopšte nije dala saglasnost, ja se sa Ljubicom družim i nastavio sam da se družim nakon tog kobnog dana kada je nastradala Ksenija. Apsolutno je žena protiv, niti ju je neko pitao, niti je ona dala pristanak, na sve to se žena naježila, u šoku je da neko priča da je saglasna, to je jako ružno" - rekao je Karamela, pa nastavio:

"Neka vam pokažu pismenu dozvolu, potpis njen. Ovo jeste vreme laži, prevara, ali nije u redu gaziti preko mrtvih. Ljubica je bila očajna, nudio sam joj da ja dam izjavu neku jer ona ne može, ne može već 15 godina da priča o svemu tome."

Stojićević je istakao i da ne zna ko je glumac Rade Ćosić, koji je vijest o snimanju filma po liku i djelu Ksenije Pajčin prvi podijelio u javnosti, naglasivši da ima odobrenje porodice. Međutim, oni su sada spremni da preduzmu i pravne korake, ako dođe do realizacije projekta.

" Ako bude napravljen film, pa logično je da će podnijeti tužbu. To se podrazumijeva, ali trenutno ona nema informacije nikakve, to je samo priča rekla-kazala. Ta priča je potekla od onog glumca, ne znam ni ko je on, jer vjerovatno će mu uloga ubice možda značiti kroz život. Ne znam samo za šta, da li će postati ime na konto uloge ubice? Okej, to je njegov problem, ali ne znam odakle njemu informacija da tako sigurno priča da je dat pristanak" - ispričao je Karamela za 24sedam, te zaključio:

"Ne želim da pričam o Kseniji više i neću da iznosim bilo šta. Da sam htio, napisao bih knjigu ili bio koscenarista, ali sam to i odbio, pre dvije godine, jer me ne interesuje. Ono što imam o njoj, nosim u grob i neću privatne stvari da iznosim, a ne možete vi da snimate film bez privatnog života."