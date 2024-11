Udario Kseniju Pajčin nakon susreta sa opasnim bivšim: Malo potom je bila mrtva, ovo su detalji nepoznatog incidenta

Nebojša Tubić Žabac jednom prilikom je otkrio sve o incidentu sa Kapisodom i Ksenijom, tik pred njeno ubistvo.

Izvor: YouTube/Glossy.rs/Kurir TV printscreen

Iako je prošlo 14 godina od ubistva Ksenije Pajčin, čini se da je njena smrt i dalje obavijena velom misterije. Za sve ovo vrijeme oglasili su se brojni ljudi koji su bili dio njenog života na ovaj ili onaj način, iznijevši u javnost različite priče i teorije o tome zašto je došlo do stravičnog ubistva.

Tako je jedan od onih koji je mnogo toga imao da kaže o lijepoj pjevačici bio i nekadašnji žestoki momak Nebojša Tubić Žabac.

"Ona je bila divlja, neukrotiva, lijepa ko lutka, ali ne možeš sa njom nikako. Jedan dan super, drugi dan poludi skroz, kao divlji konj, misliš da si je ukrotio, a ona ode sa drugim. Bila je klinka kad smo bili zajedno, 32 godine sam imao tad, a ona 18", priznao je on za "Kurir" jednom prilikom.

Žabac je jednom prilikom progovorio i o Ksenijinim bivšim momcima.

"U to vrijeme pandan Kseniji je bila grupa "Models" i ja sam se muvao sa Sandrom i Ivanom, a Sindi je bila u vezi sa menadžerom. Posle sam Kseniju viđao sa Banetom iz grupe 187, bila je valjda sa njim u šemi. U međuvremenu, sa Ksenijom je u vezi bio Mokin sin, Zvezdan Slavnić i ubije čovjeka zbog nje", rekao je nekada čuveni plejboj, i prisjetio se odnosa između nesrećne pjevačice i crnogorskog manekena.

"Kasnije sam je viđao sa onim malim Filipom Kapisodom. U to vrijeme Nevena Models je bila sa Petrom Kapisodom. Petar je bio Filipov brat od strica i čuveni rukometaš koji je bio sportista sa najmanjim procentom masti u tijelu.

Žabac se potom dotakao i nepoznatog incidenta koji se odigrao malo pred njeno ubistvo.

"Sreo sam ih u Stefan Braunu na slavlju povodom ženidbe jednog mog drugara i Mimi iz Modelsica. Ja uđem u lift, kad tamo Ksenija i Kapisoda. Kaže ona meni: "Što se ti meni ne javiš?” Kažem ja: "Kako da ti se javim kad si sa dečkom?" Kaže ona: "Nije mi to dečko, to mi je modni kreator.” I on je udari laktom. Ja tu poludim i kažem: "'Alo dečko, još jednom je udariš preda mnom, iščupaću ti ruku i tući ću te tom tvojom rukom!" Kad smo ušli unutra, ona malo popila i počne njemu da prkosi. Pokaže na mene i kaže: “On me je silovao 5 puta na veče kad sam imala 18 godina.” Dečko onako je samo gleda, shvata da ga provocira", prisjeća se Tubić i opisuje šta se događalo veče prije ubistva.

"Veče prije ubistva, bio sam sa Gocom Božinovskom u klubu XL. Ksenija dolazi sa Kapisodom, prilazi mi i poljubi me u usta. Ljubomorna Goca, ljubomoran Kapisoda. Oni su se tu posvađali gadno. Ja mislim da je neko njemu napunio glavu da je ona bila trudna sa njim i da je pobacila. Vjerovatno je bio na nekim drogama i svađali su se, ona je njega napadala da on nju vara jer je i ona bila ljubomorna. Nije mi jasno da je bio sposoban da je zbog te sitne čarke ubije i da izvrši samoubistvo. Čini mi se da je tu samo bila neka droga u pitanju", tvrdio je Nebojša Tubić Žabac, a šta je prava istina, nažalost, znaju samo akteri.

Izvor: Mondo Jelena Sitarica