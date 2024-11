Gostovala u emisiji, a onda je svirepo ubijena: Sanja Marinković s knedlom u grlu otkrila detalje horora

Sanja Marinković prisjetila se snimanja poslednje emisije sa Ksenijom Pajčin.

Izvor: Kurir TV

Voditeljka Sanja Marinković važi za jednu od najuspješnijih srpskih tv lica, a svoju karijeru izgradila je na televiziji Pink, čiji je i danas dio.

Tokom višedecenijske karijere doživela je mnogo toga, a jednom prilikom je govorila o najtežim situacijama sa kojima se suočila prilikom snimanja. "Dogodilo mi se da gost napusti emisiju. Mislim da se to desilo samo jednom. Kada to osoba uradi to može da bude dobro za njen marketing, ali isto tako može da bude dobro i za tu emisiju", rekla je Sanja.

Desilo joj se, međutim, da je pjevačica koja je dugo važila za najljepšu ženu na ovim prostorima nedugo nakon snimanja emisije tragično nastradala.

"Imala sam emisiju sa Ksenijom Pajčin, Nenadom Čankom i Oliverom Katarinom i posle se dogodilo da smo snimali još mnogo emisija, pa smo imali neke zahtjeve sponzora, pa nikako da dođe na red ta emisija da se emituje. U međuvremenu se dogodi ta tragedija sa Ksenijom Pajčin. Onda sam tu emisiju emitovala kao IN MEMORIAM. Da ne vjerujete, bilo je i takvih stvari."

Nešto slično desilo se kada je u njenoj emisiji gostovala folk pevačica Snežana Đurišić.

"Snežana Đurišić koju ja mnogo volim bila je gošća kod mene, a tema je bila brak. Isto, nakon snimanja dugo nismo emitovali emisiju i desi se da njoj u međuvremenu premine suprug. Znači zamislite tu situaciju. Tema emisije brak, a ženi posle toga premine suprug. I vi nemate načina to da premontirate", ispričala je voditeljka u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji.

(MONDO/ Katarina Bojović)