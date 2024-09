Fatalna Beograđanka "maznula" dečka ćerki najmoćnije žene: Nakon udaje svekrvu postavila na mesto na šok način

Bila je ikona britanskog džet-seta 80-ih.

Nema mnogo Srpkinja koje su uspele da uzdrmaju aristokratske krugove Londona. I to bukvalno! Ipak, Oliveri Azucki je to pošlo za rukom, a onako lepoj, neobičnoj, i punoj samopouzdanja, nije trebalo dugo da postane ikona britanskog džet-seta.

Znali su je kao Lolicu Ejtkin, koja je, kako se pričalo, otišla na koledž u Londonu da bi navodno "preotela" dečka ćerki Margaret Tačer, a to je bio samo delić njene zamršene, ali veoma uzbudljive životne priče.

Kako je pisao Guardian, Lolica Azucki se u petoj godini preselila u Švajcarsku, a kada je napunila 20 nasledila je očev unosan biznis.

"Zarađivala sam mnogo novca do svoje 23. Bila sam uspešna i veoma ambiciozna", izjavila je tada.

Zaljubila se u čoveka kojeg je odmah zavela

Godine 1977. Lolica je upoznala Džonatana Ejtkena u ekskluzivnom noćnom klubu Anabel u Londonu. Na podijumu za ples šapnula mu je na uvo: "Volela bih da znaš da si ti čovek za koga ću se udati". To ne bi bilo ništa strašno ni epohalno pogrešno, da Ejtken u to vreme nije izlazio sa Kerol Tačer, ćerkom britanske "čelične ledi" Margaret Tačer.

Upravo u tom momentu počinje njen turbulentan život vredan scenarija holivudskog filma, o čemu je Lolica pričala i za Mondo.

U to vreme 80-ih, mladi lord Džonatan Ejtkin bio je najpoželjniji neženja u Evropi, zvali su ga Kazanova i njegova majka imala je plan da ga oženi ćerkom Margaret Tačer. Ona govori da je bio toliko lep da su ga zvali da glumi Džejmsa Bonda, a koliko je njegova porodica bila uticajna i moćna u Engleskoj, govori i činjenica da je njegov deda bio Čerčilov najbolji prijatelj, a otac član Parlamenta. Zato i ne čudi da ljubavna veza sa Lolicom nije odmah naišla na odobravanje njegove aristokratske porodice, pa je ova fatalna Beograđanka rešila da preuzme stvari u svoje ruke i suprotstavi se budućoj svekrvi.

– Nije imala šanse! Ja sam jednog dana, pošto sam shvatila da je u totalnom šoku i da će biti problema, otišla kod nje i zazvonila na vrata nenajvaljena, što je u Engleskoj tada bilo nezamislivo. Batler mi je otvorio vrata sav iznenađen i primio me kod Ledi Ejtkin. Poslužila me je čajem i odmah sam joj rekla: "Slušajte, ja sam došla s Vama da razgovaram. Ja totalno razumem da ne spadam u vaš plan, a razumem i da ste majka jedinca koga obožavate i bilo koja žena da dođe, da će to biti šok za vas. Došla sam da se dogovorimo, hoćete li biti ljubazni prema meni ili ćete mi praviti probleme iza leđa. Jer ću u tom slučaju i ja vama napraviti probleme" – odbrusila je Lolica tog dana Ledi Ejtkin koja je uveliko planirala da svog sina Džonatana oženi sa Kerol Tačer.

Nakon Lolicine furiozne scene, Ledi Ejtkin bila je u šoku, ali pošto je Engleskinja, i nije nikada naučila da se nekome tako direktno suprotstavi, rekla je da je prihvata u familiju i taj dil je poštovala sve dok je Lolica bila u njihovoj kući, ali čim je otišla, počela je da govori o njoj sve najgore.

Džonatan i Lolica su se venčali 1979. godine u Vestminsterskoj opatiji, crkvi koja se nalazi prekoputa Parlamenta u Londonu. Lolica je ubrzo ostala u drugom stanju. Bila je to teška trudnoća i bila je u bolnici šest meseci pre porođaja zbog krvnog ugruška u blizini srca. Bliznakinje Aleksandra i Viktorija su prevremeno rođene i Lolica je, kako piše Guardian, nakon porođaja pala u depresiju. Daily Mirror je otkrio da je Ejtken ubrzo nakon rođenja bliznakinja imao aferu sa Polom Strudvik, prostitutkom. Lolica je uprkos svemu ostala uz njega.

Nakon te depresivne epizode, Lolica je davala sve od sebe da se uklopi u aristokratske krugove Londona. Glamurozna, dobro se uklopila u ulogu žene političara, organizovala je raskošne večere, igrala tenis, navodno prešla u budizam, ali novac izgleda nije bio dovoljan za sreću. Lolica i Džonatan su svakoga dana bili na svečanim večerama i prestižnim događajima i kako je sama rekla, retko su imali priliku da budu nasamo i uživaju u svojoj intimi. Zato su imali poseban ritual.

– Džonatan i ja smo izlazili svake nedelje tri puta u restoran i tako smo održavali naš intiman život jer smo jedino tada imali priliku da razgovaramo. On je puno radio, i ja sam imala svoje obaveze, ali smo ta tri puta u nedelji uvek koristili da se ispričamo – rekla je Lolica koja je u srećnom braku uživala sve dok 1995. Džonatan nije bio prinuđen da podnese ostavku na mesto ministra odbrane.

Lord Ejtkin osramoćen zbog urnebesne laži

Njen naizgled bajkovit život promenio je jedan neistinit iskaz na sudu i skandal koji je potresao englesku javnost u čijem centru se našla i ova Beograđanka. Laž njenog muža da je hotelski račun u pariskom hotelu “Ric” platila ona, koja je tada bila u Švajcarskoj, a ne arapski princ, veliku nadu konzervativaca koštao je gubitka mesta u Parlamentu i naravno, svih pozicija u visokom engleskom društvu. U skandal je bila uvučena i jedna od bliznakinja, ćerka Viktorija, tada tinejdžerka, koja je potpisala lažnu izjavu da je u to vreme bila sa majkom u Parizu.

Lord Ejtken je 1999. osuđen na 18 meseci zatvora. Proglasio je bankrot, Lolica ga je ostavila i razvela se pošto je u međuvremenu saznala da ima vanbračnu ćerku iz veze sa ženom jednog saudijskog milionera.

Kako je Viki prežalila tatine milione?

"Viki sa jahte, izgubila je sve svoje kamenje (dragulje), sada ima rupe na čarapama" – stihovi su kojima je pevačica Viktorija Ejtkin (30) u intervjuu za "Politiku" 2011. godine pred nastup na Exit festivalu opisala ono što joj se stvarno dogodilo.

– To je pop i dens muzika, muzika za igranje po klubovima – rekla je tada Viktorija Ejtkin za "Politiku".

Iako se muzikom bavi već godinama, Ejtkinovu u britanskoj štampi pre svega predstavljaju kao ćerku osramoćenog lorda Ejtkina i lepe i bogate Beograđanke Lolice Azucki.

– Moja prabaka je posedovala ogromnu zemlju u Srbiji. Mama se sa porodicom odselila za Švajcarsku kao mala. Ali stalno je dolazila u Beograd i vraćala se u Švajcarsku gde je studirala ekonomiju.

Osvrnula se i na skandal koji je zauvek rasturio njenu porodicu.

– Moj otac se danas finansijski oporavio. I dalje je torijevac. Veoma je religiozan. Piše bestselere. Njegova knjiga o predsedniku Kazahstana prevedena je i na ruski i turski.

Viki Ejtkin danas ništa ne zamera ocu i rado ga prati na putovanjima širom sveta. Ipak, novinari je i dalje podsećaju na njegove skandale i pitaju kako je uspela da se kao jako mlada osoba u isto vreme bori sa gubitkom novca, lažnim svedočenjem i razvodom roditelja. Iako odgovara da „ono što nas ne ubije, to nas jača”, dodaje:

– U meni teče srpska krv, sećate se?

Viki ima i mlađeg brata, ali je u poslednje vreme medijima zanimljivija njena bliznakinja Aleksandra. Devojka koju su fotoreporteri svako veče slikali po diskotekama, i koja se oprobala u Holivudu, a duhovnost tražila u kabali, budizmu i islamu, udala se za religioznog Sika i preselila se u Indiju da pomaže siromašnima. Promenila je ime i danas se zove Utrang Kaur Kalsa.

Gde je Lolica danas?

A što se čuvene Lolice tiče, kažu da ima uspešan biznis u Monaku, kao i da s vremena na vreme voli da poseti rodni Beograd, a na skandal se više ne osvrće.

- Sve što mi je palo na pamet, ja sam to ostvarila. Mnogo je dublje to što mene interesuje, nego prinčevi i to o čemu se pisalo. Nikada nisam dozvolila da budem žrtva, 'ne' nije postojalo za mene, vodim se logikom da ne može mene niko da povredi, da me ponizi, mogu samo ja sebe. Ponos je glup, jer je slabost, dostojantsvo je važno, ako znate ko ste i ako ste u miru sa sobom, niko vam ne može ništa - rekla je Lolica koja je za Mondo otkrila i da nije bilo nikakvog "otimanja" muževa, a otkrila je i u kakvom su danas odnosu.

- Sve se desilo, nisam ja nikome ništa otela, tako je trebalo da bude. Jedino što sam imala tu ludu hraborst i veru da radim ono što osećam, iako je izgledalo ljudski glupo. U braku sam bila 18 godina, imam dve ćerke, one su u Londonu, a sin živi u Dubaiju. Svaki dan se čujem sa bivšim mužem, hoće ponovo da me ženi. Ali ja ne bih...Volim ga kao čoveka, pričamo svaki dan. Ali ne treba tako, odlučila sam da ostanem sama", zaključila je na kraju.