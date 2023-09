PREBILI SU RELJU I MENE, IZLOMILI SU NAS! Cvija o najgoroj noći: Bilo ih je 60, završili smo u BOLNICI, a on je zbrisao!

Stefan Cvijović Cvija prisetio se najgore noći u karijeri kada su on i njegov kolega Relja Popović dobili batine nakon nastupa.

Reperi Relja Popović i Stefan Cvijović Cvija pre 13 godina pretučeni su nakon jednog nastupa, o čemu je reper pričao u jednom podkastu. Kako kaže, zbog toga su njih dvoje završili u bolnici, a sa njima je tom prilikom bio i Vlada Matović, koji je s Reljom bio član tadašnje popularne grupe Elitni odredi.

"Pre 13 godina, 2010, Relju i mene su prebili u Srbiji, baš su nas 'otvorili'. To se desilo posle nastupa, tad smo išli sami i izlazili smo iz kluba. Po policijskom izveštaju, bilo ih je oko 60. Baš su nas bili izlomili. Vlada Matović je zbrisao, uspeo je nekako da se progura. Mislim da su pikirali Relju i mene. To je najgora stvar koja nam se desila. Mi smo tad završili u bolnici. Meni su slomili nos, a Relju su baš dobro izudarali. Udarali su nas i flašama, i ovim, i onim... Srećom, niko nas nije ugrozio, da nam ode neka vena ili arterija. Sve je to za nauk", otkrio je Cvija u podkastu Hajptjuns.

Kada je imao 19 godina, Relja Popović je upucan ispred srednje škole. Kako bi mu spasli život, Relji su lekari odstranili jedan bubreg i slezinu - "Tog 22. maja 2008. godine bio sam u kafiću s drugom i dve drugarice. Za stolom pored nas sedeo je neki čovek, koji je imao četrdesetak godina. Bio je vidno pijan. Sve vreme je dobacivao mojim drugaricama, tražio je od njih da mu igraju na stolu, na šta sam ja reagovao", ispričao je svojevremeno Relja za medije i dodao:

"Tokom verbalne rasprave u kojoj sam branio svoje drugarice, konobarica nam je rekla da izađemo iz lokala jer mora da zatvori. Krenuli smo napolje i on je u tom trenutku izvadio pištolj i naslonio mi ga na glavu. Ne znam ni sam kako sam uspeo da spustim oružje, samo se sećam stravičnog bola u predelu stomaka. Pao sam na zemlju i izgubio svest. Probudio sam se u Urgentnom centru. Deset dana sam bio u šok-sobi pod 24-časovnim nadzorom medicinskog osoblja. Morali su da me operišu jer je metak povredio vitalne organe".

