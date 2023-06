ŽAO MI JE ŠTO JAVNOST ZNA IMENA MOJIH ĆERKI: Nikolija progovorila o nasljednicama - "Moj život su djeca, a to ne delim"

Nikolija Jovanović i Relja Popović imaju dvije ćerke, ali ne planiraju da ih predstave javnosti sve dok ne odrastu i same odluče da li to žele.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Nikolja Jovanović se posle duže pauze vratila u javnost i prisustvovala jednom događaju u Beogradu, gdje je porazgovarala sa ekipom Kurira. U intervjuu je pričala o mami Vesni Zmijanac, o estetskim korekcijama, o partneru Relji Popoviću i ćerkama, te otkrila zbog čega nikada javno neće predstaviti svoje nasljednice.

Pojavila se u bijeloj haljini nalik vjenčanici, pa su se mnogi zapitali da li nosi skupocjenu maminu garderobu koju je i ona svojevremeno nosila.

"Htjela sam za ovu priliku da obučem maminu 'Versaće' bijelu vjenčanicu, ali sam se ipak odlučila za ovo. Moram ti priznati da sam skoro ušla u mamin orman i uzela sve te komade. Iako cio život prolazim pored njih, nekako nisam bila zrela za sve te haljine i sakoe. Tad to nekako nije bilo u mom stilu, tako da mislim da tek sada imam tu zrelost da to iznesem. Viđaćete me u tome", poručila je i otkrila da se Vesna odlično osjeća posle operacije i da će u junu imati koncert u Bugarskoj.

Nikolija i Relja se trude da svoj privatan život kriju od javnosti koliko god mogu, a pjevačica kaže da je, kada odluče nešto da kažu, to iskreno. "Na mom Instagramu imate dva odsto mojih fotografija, a 98 odsto su one koje su samo u mom telefonu. Moj život su djeca, a ja to ne dijelim", rekla je Nikolija pa dodala se nikada neće predomisliti u vezi sa tim.

"Ne. Da smo se mi pitali, ne bi im ni imena bila u javnosti, ali to je izmaklo kontroli. Žao mi je što je tako. S fotografijama i snimcima se trudimo da ih zadržimo samo za sebe. Naše mišljenje je da treba da ih zaštitimo od komentara i svega, a one, kad porastu, mogu same da odluče da li žele da budu javne ličnosti. Ne želimo da napravimo javne ličnosti od njih bez njihove dozvole, a one trenutno nisu svjesne toga. I meni je izuzetno smetalo, prije nego što sam počela da se bavim pjevanjem, kada bih kao dijete javne ličnosti osvanula u novinama", objasnila je, pa se osvrnula na estetske intervencije za koje je nedavno rekla da se pokajala.

"Nisam to radila zbog reakcije publike. Drago mi je da su komentari bili pozitivni i što nisu osudili moju iskrenost, jer ja retko dajem sebe. U tom snimku sam bez trunke zadrške dala sve što sam imala da dam", rekla je Nikolija, pa za kraj otkrila da za nekoliko dana idu porodično u Atinu i da jedva čeka, a Vesna Zmijanac će im se pridružiti posle kncerta u Bugarskoj.