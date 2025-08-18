Danas je ponovo uhapšen serijski silovatelj Igor Milošević.

Serijski silovatelj Igor Milošević (46) ponovo je danas uhapšen u Beogradu, saznaje "Kurir". On je 18. jula ove godine izašao iz zatvora nakon što je odslužio kaznu na koju je bio osuđen zbog droge, a danas je uhapšen zbog razbojništva po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.

Ko je Igor Milošević?

Igor Milošević je, prema pisanju "Kurira", više od pola života proveo u zatvoru. Poslednji put je uhapšen u decembru 2023. godine ispred Osnovne škole "Vladislav Ribnikar" nakon čega je osuđen na godinu i sedam mjeseci zatvora zbog nedozvoljenog posjedovanja droge.

Na slobodi se našao u aprilu 2024. godine, a u decembru iste godine je ponovo završio iza rešetaka. Oglasilo se i tužilaštvo o današnjem hapšenju.

"Obavještavam vas da je dežurni javni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu odredio zadržavanje Igoru Miloševiću (46) zbog postojanja sumnje da je dana 18.08.2025. godine, na teritoriji GO Savski venac izvršio krivično djelo Razbojništvo. Nakon saslušanja osumnjičenog tužilaštvo će se oglasiti o daljem postupanju", navodi tužilaštvo.

