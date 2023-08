JELENI KARLEUŠI UGAŠEN KANAL CECI RAŽNATOVIĆ NIJE: Futa Radulović otkrio zašto i pecnuo - Gradila karijeru na skandalima

Aleksandar Futa Radulović se ponovo oglasio povodom gašenja Jutjub kanala pjevačima i pjevačicama

Izvor: ATA Images/Antonio Ahel/MONDO, Stefan Stojanović

Suprug pokojne Marine Tucaković Aleksandar Radulović Futa, prije nekoliko dana je otkrio da je angažovao pravni tim koji će se pozabaviti zloupotrebom autorskih prava zbog koje je ugašen Jutjub kanal pjevačice Jelene Karleuše.

Karleuša nije jedina estradna umjetnica koja će biti obuhvaćena ovom tužbom, a sada se Futa Radulović oglasio ponovo ovim povodom i otkrio kada će Jeleni Karleuši biti vraćen kanal.

"Neće biti uopšte, kad se jednom ugasi, potrebno je dobiti ponovo dozvolu od svih autora. To je nemoguće. Može da otvori novi", rekao je Futa i otkrio šta misli o tome što Jelenini fanovi nemaju kanal na kojem bi mogli da slušaju njene pesme:

"Gdje su bili ti fanovi nekada? Ranije se lijepo snimi ploča, pa se sluša, a sada prepjevavaju kako ko stigne, ali to ponovno presnimavanje izvođači neće da plate. Autori sada ispadaju nužno zlo dok pjevači, odnosno izvođači, ne dobiju šta žele. Shvatite, autorsko pravo nije roba, to je intelektualna svojina i ne može da se kupi. Autorsko i srodno pravo pripada autorima, a pjevači to redovno tretiraju kao svojinu. Međutim, oni su samo interpretatori i platili su samo pravo prvog izvođenja. Kada neko 68, 65.godine ili koje god plati pravo prvog izvođenja, svaki drugi put ili ako neko drugi želi tu pjesmu da snimi, mora da pita autora", rekao je Radulović.

Radulović je otkrio i koliko novca sada Karleuša mora da mu isplati kako bi dobila ponovo pravo da snimi pjesme ili da joj bude vraćen Jutjub kanal.

"Nije pitanje novca, to vam je kao da uđete u prodavnicu i prvi dan uzmete hleb i samo prođete pored kase, drugi dan isto i tako danima. Stvar je u tome da želim da prodrmam autore da počnu da se zalažu za svoja prava ".

Na pitanje kako to da je Karleuši ugašen Jutjub kanal, dok Ceci, koja je godinama pjevala pesme Marine Tucaković nije, Futa je rekao:

"Razlika je u tome što je Ceca odmah napravila dogovor, tražila nam je saglasnost i dobila je".

Radulović tvrdi da Jelena nije jedina kojoj je ugašen Jutjub kanal i koja je predmet njegovog pravnog tima, te da ga izvođači sada masovno zovu.

"Zovu raznorazni godinama zbog starih pjesama. Morao bih kancelariju da otvorim da bih odgovorio svima. Problem je što nema novih autora. Autorstvo zamire. Ne snimaju se nove pjesme već se presnimavaju stare jer je to provjereno hit. Ovako moraju da plate pjesmu, a ne znaju da li će biti hit ", rekao je aranžer i rekao šta misli o izjavi Jelene Karleuše da je ovim potezom "pokazao svoje gramzivo, pohlepno lice, uprkos tragediji koju je doživio".

"Ne želim to da komentarišem, nije to moj stil priče, to ne liči na mene. Riješiću to na način na koji kaže zakon. A vremenom će se ispostaviti da je nečija karijera, pa makar bila duga i 40 godina bez obzira na hitove, zasnovana samo na skandalima".