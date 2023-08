"FUTA POKUŠAVA DA ME REKETIRA"! Karleuša se oglasila posle gašenja Jutjub kanala - Pokazao je bolesno GRAMZIVO lice!

Pjevačica Jelena Karleuša se oglasila posle izjave Fute Radulovića da pokreće tužbe zbog kršenja autorskih prava njegove pokojne supruge Marine Tucaković

Pjevačica Jelena Karleuša našla se na udaru bišeg saradnika Fute Radulovića, supruga Marine Tucaković i oca pokojnog Milana Laće Radulovića, sa kojima je godinama sarađivala.

Radulović je uz pomoć pravnog tima riješio da se obračuna sa kršenjem autorskih prava izvođača, a na udaru se našla Jelena Karleuša na čiji Jutjub kanal je stavljena restrikcija zbog navodne zloupotrebe autorskih prava. Kanal je tri puta strajkovan, što je značilo automatsko gašenje.

"Tačno je. Ima raznih ljudi kojima će sada biti ugašeni kanali. Ne znam ni koje pjesme, ni koji ljudi, ni koji kanali, to radi ekipa u moje ime. Ne znam pojedinačno. Ima ih dosta. U pitanju je Zakon o autorskim pravima koji konačno ima funkciju da zaštiti autore, jer ovaj vajašluk koji se tiče prisvajanja autorskih prava od strane pjevača nema smisla. Taj Zakon to rješava, komplikovano je. Meni je moj tim to tako objasnio, ja poštujem autorska prava koja se tiču Zakona - autorska prava Marine Tucaković i Milana Laće", rekao je Futa za Novu, da bi se sada oglasila i Karleuša:

"Moj Jutjub kanal će, naravno, uskoro biti vraćen. Suprug Marine Tucaković pokušava ucjenom i prevarom da se bespravno okoristi o minuli rad pokojne supruge i da me reketira ali m,u to naravno neće poći za rukom. Umjesto da ga gorka sudbina nauči da bude bolji čovjek, on je pokazao svoje bolesno gramzivo, pohlepno lice. Njim se sad bavi sud i moj advokatski tim, a i karma. Na ovu temu se više neću oglašavati jer mi je ispod časti", rekla je Jelena Karleuša za Telegraf.rs.

