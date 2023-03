ŽAO MI JE ŠTO NIJE IMAO JOŠ 10 ŽENA! Udala se za Šijana posle 2 dana, pa otkrila šta su radili Ćenta i Giška!

Pjevačica se prisjetila braka sa Zoranom Šijanom

Izvor: MONDO, screenshot/Kurir televizija

Pevačica Goca Božinovska je 1989. upoznala boksera Zorana Šijana, sa kojim je dobila sina Mirka i ćerku Zoranu. Pre Šijana bila u braku sa kompozitorom Radetom Vučkovićem, a iz tog braka rodila se njena ćerka Jelena.

Ona je jednom prlikom otkrila kako je upoznala Šijana i udala se za njega posle samo dva dana.

"Bila sam na moru sa ćerkom Jelenom, Zlatom Petrović i njenim sinom Mikijem. Otišli smo na ručak u Herceg Novi i tamo sam srela Zorana. Odmah smo kliknuli. Šijan i ja smo se dogovorili da uveče odemo na piće i tako je sve počelo. To je bila ljubav na prvi pogled. Posle dva dana smo riješili da cio život provedemo zajedno. Spakovala sam kofere i počela da živim sa njim", pričala je Goca i spomenula da se Zlata Petrović protivila vezi.

Izvor: privatna arhiva

"Kad sam upoznala Zorana, nisam znala ko je on, a nije ni Zlata. Nikad prije toga nisam čula za njega. Ni on nije znao da sam ja pjevačica, jer tada nisam bila mnogo popularna. Na početku naše veze, Zlata nikako nije bila za to da budem s njim, jer se sve između nas prebrzo desilo. Plašila se da će izgubiti drugaricu i da više nećemo provoditi vrijeme zajedno, jer smo bile nerazdvojne. Vremenom su se ona i Šijan zavoleli kao da su najrođeniji".

Goca kaže da je pokojni Šijan na početku braka bio muž kakav se samo poželjeti može.

"Imala sam prelijep brak i život sa njim. Bio je najbolji muž i otac na svijetu. Znao je da ode na pijacu, u prodavnicu i da donese sve što mi treba. Bio je sportista, trenirao je, vodio je zdrav život, imao je puno prijatelja. Ćenta i Giška su s njim redovno dolazili na moje nastupe i davali mi baš dobar bakšiš. Bili su veća gospoda od svih intelektualaca, nikad nisu napravili nijedan problem. Obožavali su me! Vremenom su postali i moji prijatelji".

Nakon nekoliko godina braka Zoran je prevario Gocu. Rastali su se, ali su nastavili da se viđaju svakodnevno.

Izvor: Printscreen/Youtube/ Vasilije Kovacevic

"Počeo je da šara, pa smo se razišli, ali se nismo razdvajali. Stalno je dolazio i vodio svuda i mene i djecu. Bolje smo se slagali u tom periodu nego poslednjih godinu dana zajedničkog života. Da sam znala da će tako tragično da završi 1999. godine, pustila bih ga da se naživi i ništa mu ne bih zamjerala! Ma, sad mi je žao što nije imao deset žena pored sebe. Bio je dobar čovjek, prava momčina! Zaslužio je sve najbolje u životu. Nažalost, otišao je mlad. Bilo mi je mnogo teško kada je poginuo, ali ne volim da pričam o tome".

Izvor: Privatna ahiva