PJESMA "GAĆICE" JE OTIŠLA KOD PRAVE OSOBE ZA TO! Pjevačica komentarisala Gogu Sekulić - "Nikada to ne bih snimila!"

Jellena komentarisala stare hitove i kolege sa estrade, pa otkrila šta misli o pjesmi "Gaćice" koju pjeva Goga Sekulić.

Izvor: Instagram/sekulicgoga

Pevačica Jelena Lalović, poznatija kao Jellena, devedesetih godina važila je za jednu od najpopularnijih i najangažovanijih na sceni, a na estradnom nebu je i dalje i te kako prisutna.

Ona je u proteklom periodu vrijedno radila na karijeri, a sada je prokomentarisala svoj novi projekat, ali se dotakla i koleginica sa estrade. "Dočekali smo konačno da izađe nova pjesma, trebalo je da snimimo spot na Zlatiboru, zatim smo prešli na Beograd, neki misle da je ovo snimljeno u Vrnjačkoj Banji, ali nije. Snimljeno je u Topčideru", objasnila je pjevačica.

Pjevačica ne krije da je u današnje vrijeme veliki rizik snimiti novu pjesmu i da na svojim nastupima uglavnom pjeva stare hitove kako svoje, tako i svojih kolega. Ipak, poseban komentar imala je za veliki hit Goge Sekulić "Gaćice".

"Na nastupima skorno ni jednu novu pjesmu ne pjevam, jer su to sve ljudi koji slušaju stare hitove, starija generacija. Sa tim pjesmama pravimo sjajnu atmosferu", rekla je Jelena, pa se osvrnula na "Gaćice": "Ne bih snimila tu pjesmu, naravno. Marina je dala tu pjesmu pravoj osobi, Goga to prosto zna da iznese. Prosto ima taj stav i to može, a meni je Marina dala pjesmu 'Postepeno' koju mi i danas traže", iskreno je odgovorila pjevačica.

Evo Goginog hita: