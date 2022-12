JAVNO OSTAVIO ALEKSANDRU, PA DOBIO PRETNJE! Majka učesnice Zadruge besna na Dragojevića - On je na LEKOVIMA zbog Dalile!

Majka Aleksandre Nikolić odgovorila na javni raskid i reči koje joj je uputio Dejan Dragojević.

Izvor: TV Pink / screenshot/Youtube/Zadruga Official

Dejan Dragojević odlučio je da ostavi svoju devojku i aktuelnu učesnicu Zadruge Aleksandru Nikolić. Budući da mnogi misle da su simpatije između nje i Zvezdana Slavnića obostrane, pobednik pete sezone istakao je da ne želi da spava ne znajući da li će ujutru saznati da je prevaren.

Raskid je objasnio i saopštio putem svog Jutjub kanala i tom pilikom izneo niz tvrdnji na račun Nikolićeve. Nazvao ju je najpokvarenijom osobom u kući, ali i rekao da je zbog nje završio na lekovima. Sada je svoj komentar dala i Aleksandrina majka Slovenka. Kako je objasnila, ne vidi ništa loše u postupcima svoje ćerke i nije joj jasno zbog čega je usledio raskid.

"Šta je radila, šta je radila?! Nemoj da mu odem ja tamo, da mu ja uradim! Šta je radila?! A šta radi on, je l' se to neko pita?!", vrištala je Slovenka, koja se još više razbesnela kada je čula da je Dejan izjavio da je pio lekove zbog svega što mu Aleks priređuje u "Zadruzi".

"On na tabletama zbog Aleksandre, ma šta to pričate?! On je na tabletama zbog Dalile godinama, to zbog nje pije, šta to pričate?! Nemojmo da smo neljudi, nećemo dati dušu đavolu! Zašto moju Aleksandru svi osuđuju?! On je na tabletama šest godina, išao je po psihijatrima, kod hodža... Nemoj ja da počnem, pa da osujem drvlje i kamenje po njemu! Imam svašta da kažem, ali neću!"

Aleksandrina majka poručuje da će svi platiti za svaku njenu suzu.

"Moja Aleksandra nije kriva! Za šta je kriva?! Šta je uradila, opet vas pitam?! Ako mi dete padne u depresiju, sve ću da tužim, krsta mi moga, posta mi moga! Neće se dobro završiti, dete sam svoje lečila 15 godina, imam papire sve! Ako joj se pogorša stanje zbog situacije nepravedne, neće dobro da bude! Ljudi udaraju na moje dete, svakome je pomogla, učinila. Ja nisam smela da pisnem, a da kažem za tog Dejana zbog nje. Sa mnom su se zaj*bavali mnogi, pa su mnogi naj*bali! Nemoj da se zaj*bava narod ovaj sa mojim detetom! Ozbiljno će odgovarati za svaku njenu suzu! Pokrenuću se, kunem se Bogom i postom kojim postim, neće biti dobro mnogima!"

Na pitanje da li će zvati Dejana da rasprave, Slovenka kaže:

"Neću ga zvati, ići ću lično u Veternik tamo! Ja luda nisam, sa mnom se niko neće zaj*bavati!"