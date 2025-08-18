Grupa građana Cetinja danas je predsjedniku Vlade Crne Gore Milojku Spajiću uputila pismo sa zahtjevima izrečenim na građanskom skupu održanom 12. avgusta 2025. godine, povodom trogodišnjice stravičnog masakra u Medovini

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U pismu se navodi da su zahtjevi javno izrečeni tokom skupa, na kojem se prisjećalo desetoro stradalih u Medovini, među kojima su bila i dvoje djece, kao i žrtava zločina koji se desio 1. januara 2025. godine na Cetinju, kada je živote izgubilo trinaest građana, među kojima ponovo dvoje djece, a više od desetoro je ranjeno.

"Predsjedniče Vlade gospodine Spajiću, saglasno zahtjevima koji su javno saopšteni dana 12. avgusta na skupu građana, javno su saopšteni zahtjevi koje Vam na ovaj način i u pisanoj formi dostavljamo, u očekivanju da ćete u najkraćem roku ispuniti iste", navodi se u pismu, prenosi Dan.

Građani ističu da, iako su zahtjevi prezentirani medijima i crnogorskoj javnosti, do danas nijesu kontaktirani.



"Polazeći od činjenice da su ovi zahtjevi javno saopšteni i putem medija prezentirani ukupnoj crnogorskoj javnosti, danas i nakon proteka od neđelju dana nijesmo kontaktirani. Zato Vam zahtjeve od 12. avgusta ove godine dostavljamo na ovaj način i u pisanoj formi. Nakon predaje na arhivi Vlade Crne Gore, ovo pismo sa pratećim zahtjevima ćemo učiniti javnim ", dodaju u saopštenju, piše Dan.