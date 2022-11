MOŽE SAMO DA JE GLEDA, KAO LUTKA JE! Majka Aleksandre Nikolić progovorila o TAJNIM signalima - Zvezdanu je ona POTREBNA

Majka Aleksandre Nikolić se oglasila povodom priča o odnosu između njene ćerke i Zvezdana Slavnića, a pomenula je i Dejana.

Izvor: YouTube/screenshot/Zadruga Official

U Zadruzi se već danima polemiše o odnosu između Aleksandre Nikolić i Zvezdana Slavnića, a sada se tim povodom oglasila i njena majka Slovenka, koja je već najavila da bi i sama volela da bude deo rijalitija u kojem je njena ćerka već nekoliko sezona.

Priče je podgrejalo i to da Zvezdan nije skidao pogled s Aleksandre tokom svadbe Maje Marinković i Bilala Brajlovića, organizovane u nedelju u rijalitiju.

"Zvezdan Aleksandru ne zanima u tri života! Ivan Marinković se njoj samo predstavlja kao prijatelj, jer da jeste ne bi to radio. Neće je niko odvojiti od Dejana, iako to uporno pokušavaju. Slavnić je neko kome je moje dete potrebno, kako bi imao drugačiju priču u rijalitiju i suštinu svog učešća skrenuo sa etikete koju je uneo pri ulasku u Zadrugu. Čovek nekako mora da se opere! Naravno da je gleda, ali to je jedino što može da radi. Aleksandra je lepa kao lutka, ko je ne bi gledao", poručila je Aleksandrina majka.

Ovim povodom oglasila se i supruga Zvezdana Slavnića, kojoj se nimalo ne dopada novonastala situacija.