"DOLAZIM U BEOGRAD DA TI POLOMIM ZUBE" - Jezive poruke koje je uhapšeni muškarac slao Sandri Africi: "Vrištala sam"

Sandra Afrika napadnuta je u jednom restoranu na Novom Beogradu. Muškarac koji je progoni već duže vreme pratio je pevačicu, da bi joj na kraju prišao u lokalu, a policija je odmah reagovala i uhapsila napadača.

Izvor: Instagram/sandraafrika

Nakon što su otkriveni novi detalji napad na pevačicu, te da je pretio i njoj, ali i ljudima iz njenog okruženja, ispivale su jezive poruke koje je slao Sandru Afriki.

"Dolazim u Beograd da ti polomim zube i ruke! Ako te sretnem na ulici, iskopaću ti oči... Ubiću te od batina, zaklaću te! Je*em ti mrtvu majku četničku, zadaviću te", samo su neke od poruka koje je uhapšeni manijak poslao pevačici.

"Ušao je u restoran, prišao mi i pitao me da li znam ko je on. Odmah sam shvatila ko je i počela sam da vrištim! Strašno mi je bilo što je ispred mene osoba koja mi preti da će me zaklati! Ljudi koji su se zatekli u restoranu odmah su mi pritekli u pomoć. Srećom, manijak je ubrzo uhapšen", ispričala je pevačica i dodala da iako je njen progonitelj lišen slobode, ona se ne oseća sigurno:

"Dala sam izjavu u policiji i otišla kući, ali nisam spokojna. I dalje sam u strahu i moraću da angažujem obezbeđenje. Pijem lekove za smirenje, baš se loše sećam".

Pevačica je ranije ispričala i da je muškarac "istripovao" da su u vezi.

"Donekle sam i smirena, trenutno, jer znam da je zatvoren. Al opet oni će ga poslati u Osijek. Tamo će ostati. Ne znam iskreno. Ja opet idem u policiju i menadžer moj je dao izjavu i sestra moja i moja drugarica koja je sedela sa mnom u tom restoranu u kom se on pojavio. Mrtav 'ladan je došao iz Osijeka. Policija ga je pitala kojim povodom je on došao u Beograd, on je rekao da je on sa mnom u vezi i da je došao da se sa mnom pomiri. Dečko nije kako treba. Duševni bolesnik. Istripovao je da je sa mnom", objasnila je pevačica koja ju je bio strah jer je morala da glumi "mamac" kako bi ga policija uhvatila.

Pogledajte prve slike Sandre Afrike nakon napada: