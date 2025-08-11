Od 1. septembra 2025. godine, gel lakovi i drugi kozmetički proizvodi koji sadrže fotoinicijator TPO (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide) biće zabranjeni i u Crnoj Gori, u skladu sa novim propisima Evropske unije.

Izvor: Instagram/Screenshot/spabreakhalifax11

TPO je supstanca koja se koristi za ubrzano očvršćavanje gel lakova pod UV svjetlom, a dugo je bila popularna u industriji ljepote zbog brzog sušenja i sjajnog finiša. Međutim, Naučni komitet EU za bezbjednost potrošača upozorio je na zdravstvene rizike, uključujući potencijalnu kancerogenost, mutagenost i toksičnost po reproduktivno zdravlje, prenosi CdM.

“Odluka EU o zabrani TPO je obavezujuća i za Crnu Goru. Pojačaćemo kontrole na terenu, a za prekršioce su predviđene kazne do 25.000 eura”, saopštili su iz Ministarstva zdravlja.

Prema Uredbi EU 2024/197, TPO je klasifikovan kao CMR supstanca kategorije 1B, što znači da može izazvati rak, promjene u DNK i oštetiti reproduktivni sistem. Zbog toga je dodat na listu supstanci koje izazivaju veliku zabrinutost (SVHC) i biće potpuno uklonjen iz kozmetičkih proizvoda, piše CdM.

Osim u gel lakovima, TPO se nalazi i u hibridnim lakovima za nokte, ljepkovima za ekstenzije trepavica, te raznim UV završnim premazima. Dugotrajna izloženost može dovesti do alergijskih reakcija, problema sa plodnošću i rizika po razvoj fetusa.

Nakon 1. septembra 2025. godine, prodaja i upotreba proizvoda sa TPO biće ilegalna širom EU i u Crnoj Gori. Saloni ljepote koji ga budu koristili rizikuju novčane kazne, zaplijenu proizvoda i finansijske gubitke.

Ova zabrana označava veliku promjenu za kozmetičku industriju, a stručnjaci savjetuju profesionalcima da na vrijeme pređu na bezbjedne alternative.