Izvor: MONDO

Predsjednik Odbora direktora Barske plovidbe Ćazim Alković reagovao je na tekst "SDT istražuje prodaju, kupac knjiži imovinu: Nastavljena istraga i saslušanja u Barskoj plovidbi".

Reagovanje prenosimo integralon:

"Na portalu Vijesti i u štampanim novinama Vijesti netačno je navedeno da je Odbor direktora dao saglasnost izvršnom direktoru da prihvati nižu ponudu za prodaju stare poslovne zgrade.

Odbor direktora Barske povidbe AD nikada nije odlučivao o izboru ponude, niti postoji odluka o saglasnosti, niti je Odbor mogao dati saglasnost u vezi sa tim. Odluku o prodaji stare poslovne zgrade Barska plovidba AD u ulici Maršala Tita u Baru donijela je Skupština akcionara, koja je ovlastila izvršnog direktora Borisa Mihailovića da sprovede kompletan postupak prodaje zgrade , pa Odbor po tom pitanju nije imao mandat da odlučuje niti je imao mandat da se miješa u izbor ponuđača.

Odbor je samo bio informisan o aktivnostima izvršnog direktora i Komisije koju je formirao direktor. Odbor je takođe primio informaciju od izvršnog direktora da će o odluci konsultovati Ministarstvo pomorstva i Ministarstvo finansija što ne predstavlja donošenje odluke niti davanje bilo kakve saglasnosti na izbor bilo koje ponude po pitanju prodaje stare poslovne zgrade Barske plovidbe AD", piše u reagovanju Alkovića.