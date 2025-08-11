Jezivi horor obara rekorde širom svijeta uprkos upozorenjima: Za 72 sata zaradio vrtoglavih 38 miliona dolara

Od ukupnog budžeta za "Weapons" koji je iznosio 38 miliona dolara, procjenjuje se da je 6-8 miliona otišlo na honorare dvije glavne zvijezde, dok je 3-4 miliona izdvojeno za ostatak glumačke ekipe.

Izvor: Warner Bros

Zek Kreger vratio se horor žanru sa filmom "Weapons", napetim misterioznim triler-hororom koji je već stekao pohvale kritike nakon međunarodne premijere. Film je napisao, režirao i producirao sam Kreger, najpoznatiji po velikom hitu "Barbarian" iz 2022. godine, koji je takođe bio horor. U glavnim ulogama su Džoš Brolin, Džulija Garner, Olden Erenrajh i Benedikt Vong, a "Weapons" spaja elemente psihološkog horora sa jezivom natprirodnom misterijom.

Film je premijerno prikazan u Srbiji 7. avgusta 2025. godine, dok je američka premijera održana 8. avgusta 2025.

Radnja filma "Weapons"

Radnja je smještena u mirni gradić Mejbruk u Pensilvaniji, gde 17 đaka iz istog odjeljenja nestaje istovremeno, tačno u 2:17 ujutru. Njihova učiteljica Džastin Gendi (tumači je Džulija Garner) i ožalošćeni otac Arčer Graf (Džoš Brolin) kreću u potragu za decom, ali ubrzo upadaju u jezivu mrežu noćnih mora, opsednutosti i vještičarenja, povezanu sa misterioznom ženom po imenu Gledis (Ejmi Medigan). Uskoro postaje jasno da nestalom decom upravlja mračan ritual sa natprirodnim korenima.

Weapons | Official Trailer Izvor: YouTube

Kako navodi portal Flickonflick, Zek Kreger, koji stoji i iza horor hita "Barbarian" iz 2022, navodno je za svoj rad kao scenarista, reditelj i producent "Weapons" dobio honorar od čak 10 miliona dolara. Ova suma potvrđuje njegov rastući uticaj u horor žanru, kao i njegovu višestruku ulogu u realizaciji projekta.

Filmska kuća "New Line Cinema" navodno je uložila ukupno 38 miliona dolara u "Weapons", što uključuje i produkciju i honorare glumačke ekipe. Ovaj značajan budžet govori da je studio imao velika očekivanja od filma, posebno imajući u vidu pažnju koju je projekat privukao još od samog najavljivanja.

Iako tačni honorari glumaca nisu zvanično objavljeni, na osnovu budžeta, prethodnih uloga i tržišne vrijednosti glumaca mogu se izvući realne procjene. Džulija Garner, koja u filmu tumači učiteljicu Džastin Gendi, ulogom Rut Lengmor u seriji "Ozark" zarađivala je oko 300.000 dolara po epizodi. S obzirom na njenu današnju reputaciju, vjeruje se da je njen honorar za "Weapons" bio između 1 i 2 miliona dolara.

Izvor: YouTube/Warner Bros

Njen partner na ekranu, Džoš Brolin, poznat je po višemilionskim honorarima, poput 5-6 miliona dolara za ulogu Tanosa u "Avengers: Infinity War" i vjerovatno sličnog iznosa za "Endgame". Iako "Weapons" nije Marvelov blokbaster, Brolinova zvjezdana reputacija sugeriše da je njegov honorar mogao da bude između 3 i 5 miliona dolara.

Sporedni glumci poput Oldena Erenrajha, Ejmi Medigan i Benedikta Vonga vjerovatno su zaradili između 500.000 i 1 milion dolara, dok mlađi i manje afirmisani glumci, među kojima su Ostin Abrams, Keri Kristofer i Džun Dajen Rafael, prema industrijskim standardima vjerovatno su dobili između 250.000 i 500.000 dolara.

Od ukupnog budžeta od 38 miliona dolara, procjenjuje se da je 6-8 miliona otišlo na honorare dvije glavne zvijezde, dok je 3-4 miliona izdvojeno za ostatak glumačke ekipe. Preko 20 miliona dolara preostalo je za produkciju, tehničku ekipu, setove i druge neophodne troškove. Ipak, dok se ne objave zvanični podaci, ove procjene ostaju na nivou dobro utemeljenih pretpostavki.