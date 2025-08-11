Vanja Zvicer (20) automobilom prošla kroz crveno svijetlo, prethodno Vanjina sestra Iva (18) vozila 124 kilometra na sat na mjestu gdje je maksimalna dozvoljena brzina 50 km/h.

Izvor: Interpol/printscreen

Kotorska policija u mjestu Maceo u naselju Škaljari zaustavila je i kontrolisala V. Z. (20) iz Kotora koja je upravljala vozilom sa registarskim oznakama Podgorice.

Policija je protiv V. Z. podnijela prijavu Sudu za prekršaje zbog prolaska kroz crveno svijetlo na semaforu, što predstavlja prekršaj iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, objavila je policija na platformi Iks (bivši Tviter).

Policija nije navela identitet V. Z., ali nezvanično se saznaje da je riječ o Vanji Zvicer, starijoj ćerki odbjeglog vođe "kavačkog klana" Radoja Zvicera.

Prema riječima očevidaca, saobraćajni incident se dogodio u subotu ujutro.

"Saobraćajna patrola bila je locirana na putu kojim ćerka Radoja Zvicera mora da prođe na putu do kuće. U subotu ujutro Vanja je vjerovatno išla ka kući kada je napravila saobraćajni prekršaj. Da li je vidjela da je na semaforu crveno svijetlo ili ne, to zna samo ona. Gledajući sa strane djelovalo je kao da je imala dovoljno vremena da se zaustavi prije raskrsnice, ali to nije učinila. U svakom slučaju, saobraćajci su je zaustavili i napisali joj prijavu zbog saobraćajnog prekršaja - kaže za Kurir jedan od očevidaca.

Samo nekoliko dana ranije, u srijedu 6. avgusta, da podsjetimo, Vanjina mlađa sestra Iva Zvicer (18) privedena je u policiju budući da je u blizini Kotora, na mjestu gdje je maksimalna dozvoljena brzina 50 kilometara na sat, vozila čak 124 kilometra na sat. Iva Zvicer završila je kod sudije za prekršaje koji joj je izrekao novčanu kaznu od 175 eura, mjeru zabrane upravljanja vozilom B kategorije u trajanju od 60 dana i dva kaznena boda.

Vanja Zvicer se ne pojavljuje često u medijima, a posljednji put se oglasila prije tri godine kada je objavila snimak na kojem pjeva sa majkom Tamarom. Snimak se pojavio samo 48 sati nakon što je objavljena informacija da je Radoje Zvicer, navodno, ubijen u Panami, a pretpostavlja se da su njegova Tamara i ćerka Vanja na ovaj način željele svima da pokažu da je vođa "kavčana" ipak živ.

Na tom snimku, koji je Vanja Zvicer objavila na svom profilu na društvenim mrežama vide se njih dvije kako nasmijane pjevaju pjesmu poznatih repera. "Majkica", napisala je Vanja i pored toga dodala emotikon srca.

Za Radojem Zvicerom, vođom kavačkog klana, raspisano je nekoliko crvenih potjernica Srbije i Crne Gore. Na teret mu se stavlja da je organizator "kavačkog klana", a osumnjičen je i za šverc velike količine kokaina, brojnih likvidacija i druga teška krivična djela. Prema zvaničnim podacima, Radoje je posljednji put u Crnoj Gori viđen 2021., a zemlju je napustio, navodno neposredno prije raspisivanja potjernice.

Inače, i poslije raspisivanja potjernice za Radojem, njegova supruga Tamara i njihove ćerke nastavile su da budu veoma aktivne na društvenim mrežava. Redovno objavljuju fotografije kako iz Crne Gore, tako i sa luksuznih putovanja, iz noćnih izlazaka i druženja sa prijateljima.

"Članovi porodice Zvicer objavljuju i fotografije i snimke sa gala proslava koje organizuju, najčešće u Kotoru, pored obale mora. Na nekim od tih snimaka bile su i pjevačice Edita Aradinović i Marina Visković, koje su im uveseljavale goste na slavljima, a Marina Visković je čak i pjevala na proslavi Ivinog punoljetstva - kazao je ranije izvor Kurira.

Za razliku od oca Radoja, za kojeg se ne zna gdje se nalazi, za Vanju i Ivu Zvicer se zna da žive u Kotoru. Iva Zvicer često na društvenim mrežama ostavlja svoje i fotografije sa drugaricama, mada prema pisanju crnogorskih medija, na Ivinom profilu često znaju da osvanu i provokativni snimci.

Radoje Zvicer se nalazi na Interpolovoj potjernici, kao i na listi najtraženijih bjegunca Evropske unije. Austrijska policija navodi da bi mogao da se nalazi u Austriji, te upozorava da je izuzetno opasan, vjerovatno naoružan, i da koristi brojne lažne identitete. Sa druge strane, slovački mediji navode da je moguće da je u Južnoj Americi, gdje ga štite poslovni partneri. Još ranije, postojale su tvrdnje da bi mogao da se krije u Kolumbiji, uz podršku mreža povezanih sa nekadašnjim narko-kartelima Pabla Eskobara. Nepotvrđene informacije govore o mogućnosti da koristi makedonski pasoš i da se skriva između Dominikanske Republike i Brazila, koristeći novu identifikaciju.