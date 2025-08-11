Od utorka, 12. avgusta stupaju na snagu nove maksimalne cijene naftnih derivata u Crnoj Gori prema kojima će dizel i lož ulje biti jeftiniji, a benzin skuplji, saopštilo je Ministarstvo energetike i rudarstva.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

EURO SUPER 98 – 1,46 eura (+0,01 €), EURO SUPER 95 – 1,43 eura (+0,01 €), EURODIZEL – 1,34 eura (-0,03 €) i Lož ulje – 1,28 eura (-0,04 €).

Saglasno odredbama Uredbe o načinu i visini elemenata na osnovu kojih se formiraju maksimalne cijene naftnih derivata, naredni obračun cijena biće izvršen 25. avgusta, a eventualno izmijenjene cijene važiće od 26. avgusta.