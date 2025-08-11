Potpuno nag muškarac šetao se ulicama Kragujevca. Građani odmah obavijestili policiju, muškarac priveden bez pružanja otpora.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Građani Kragujevca su, tokom popodnevne šetnje, ostali zatečeni nakon što su primijetili da potpuno nag muškarac opušteno i bez ikakve žurbe šeta glavnim gradskim ulicama.

Šokirani građani koji su se zatekli na licu mjesta su odmah pozvali policiju, patrola je stigla i privela muškarca. Tokom hapšenja muškarac nije pružao otpor i ponašao se potpuno normalno, kaže za RINU izvor upoznat sa slučajem.

Razlozi ovog nesvakidašnjeg ponašanja za sada nisu poznati.

(RINA/MONDO)