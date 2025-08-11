Potpuno nag muškarac šetao se ulicama Kragujevca. Građani odmah obavijestili policiju, muškarac priveden bez pružanja otpora.
Građani Kragujevca su, tokom popodnevne šetnje, ostali zatečeni nakon što su primijetili da potpuno nag muškarac opušteno i bez ikakve žurbe šeta glavnim gradskim ulicama.
Šokirani građani koji su se zatekli na licu mjesta su odmah pozvali policiju, patrola je stigla i privela muškarca. Tokom hapšenja muškarac nije pružao otpor i ponašao se potpuno normalno, kaže za RINU izvor upoznat sa slučajem.
Razlozi ovog nesvakidašnjeg ponašanja za sada nisu poznati.
(RINA/MONDO)