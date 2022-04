LJUTA SAM, NEĆU DA PRIČAM NI SA SESTROM, NI SA ANASTASIJOM! Ceca prvi put priznala zbog čega se SVAĐA sa porodicom!

Svetlana Ceca Ražnatović otkrila zbog čega se najčešće posvađa sa ukućanima.

Izvor: Instagram/zvezdegranda/screenshot

Svetlana Ceca Ražnatović na Vaskrs je za medije prvi put otvorila vrata svoje vile na Dedinju, te otkrila brojne nepoznate detalje iz svog privatng života.

Tom prilikom prisetila se praznovanja sa svojim pokojnim suprugom Željkom Ražnatovićem Arkanom, govorila iskreno o svojoj deci, ali i priznala zbg čega se najviše i najlakše ljuti na svoje članove porodice.

"Ja se i danas ljutim kad izgubim u bilo kakvim igricama! Ne volim da gubim, uvek kad su te neke igrice u pitanju, baš smo recimo prošlog leta igrali 'Ne ljuti se čoveče', Anastasija, moja sestra Lidija, zet i ja, sedimo na terasi, naravno, ja nikako da dobijem 'šesticu' i naljutim se na sve njih i neću da pričam s njima, ne igram se više...", kazala je u svom stilu Ceca.

"Ne vredi, džaba, a u detinjstvu uvek sam bila borac, nisam volela da gubim, ali sam uvek znala da čestitam. Treba znati ostati i veliki u porazu. Ni Anastasija ni Veljko ne vole da gube, uvek se poubijaju, to je strašno", rekla je pevačica kroz smeh za "Premijeru".

Izvor: Pink tv /printscreen

Ceca je, inače, istakla da ima lepe uspomene kada je reč o njenom odrastanju.

"Najlepša moguća sećanja, uvek su za te praznike bili glavni akteri baba i deda. Oni bi uvek organizovali da deci bude što zabavnije i interesantnije, i to me uvek vrati u detinjstvo na najlepši mogući način, zaista. Na moje rodno mesto, na odrastanje. Sve što mogu da kažem za moje detinjstvo jeste da je to bilo jedno zdravo, srećno, veselo i bezbrižno detinjstvo. Doživela sam staru Jugoslaviju, sećam je se, zaista jedno bezbrižno detinjstvo", rekla je pevačica.

Ovako je izgledao Vaskrs kod Cece Ražnatović: