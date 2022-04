IŠLA SAM NA VANTELESNU OPLODNJU! Ceca otkrila nepoznate detalje: Majka je bila jako STROGA, sestra mi je posvetila život

Svetlana Ceca Ražnatović je na najradoniji hrišćanski praznik otvorila vrata svoga doma, pokazala bogatu trpezu, prisetila se svog detinjstva i otkrila da je išla na vantelenu oplodnju.

Izvor: Pink tv /printscreen

Ceca je pokazala bogatu trpezu, sve raznežila kadrovima s unukom Željkom i prisetila se Vaskrsa sa pokojnim suprugom Željkom Ražnatovićem Arkanom, kao i svojih početaka.

Progovorila je o svojoj sestri Lidiji Ocokoljić koja joj je najveći oslonac u životu, pa otkila da je njena deca vole kao svoju majku.

"Njih dvoje se posebno vole. Veljko je jako vezan za moju sestru Lidiju, kao i Anastasija, to su deca koje je i moja sestra odgajala. I ona i ja smo vezane jako, moja sestra je meni posvetila svoj život i takve sestre su retke, kao što je moja sestra. Nikad se nismo razdvajale, otkad znam za sebe smo nerazdvojne. Živimo zajedno", ispričala je Ceca i prisetila se detinjstva.

"Moja majka je bila jako stroga, ništa nam nije dozvoljavala. Svi izlaze, a mi se vraćamo kući. To je varošica, svi se znaju, imali smo diskoteku, bioskop, gde smo se družili. I klonirana sam sad svoja majka. Moja mama, pošto su dve ćerke, malo sam fleksibilnija prema svojoj deci", rekla je Ceca u "Vikend premijeri" i istakla da je od malih nogu težila da postane to što je danas.

"Godine su mi donele ogromna iskustva, uspone i padove. Svašta mi se dešavalo, ali to je iza mene. Izašla sam zdrava iz toga, ne verujem u ono 'Što te ne ubije, to te ojača', to te raznese. Ali hvala Bogu izašla sam zdrava. Težila sam otkad znam za sebe da postanem ovo što sam danas. To je odgovornost, kada se izdvojiš kroz posao i svoja dela, imam utisak da se muškarcima mnogo više porašta nego ženama. Dosta se stvari promenilo", rekla je Ceca i prisetila se i Veljkovog detinjstva, pa otkrila na koga mali Željko liči i koliko je zadovoljna snajkom Bogdanom.

"Veljka sam jako želela, imala sam i proces da ga dobijem, išla sam na vantelesnu, nisam čekala da se desi. Imala sam i ogromnu pomoć sestre i mame, a Anastasiju kada sam dobila bila sam kao majka. Dresirao nas je kao vojsku, ne spava nikako, jedva sam čekala da prohoda, raste kao iz vode, a težan kao tuč. On je bio energično dete, nemirno, da je mogao da se popne na luster, on bi se popeo na luster. Ali nije bio nevaljao, da nešto ide da namerno slomi, samo je bio nestašan".

"On je blagoslov od Boga za sve nas. Voli plavuše, kako vidi plavu devojčicu čim je vidi fokusira se, jednom mi je rekao: 'Cukni cukni volim plavuše', a vidim sad i žena mu je plavuša. Željko liči i na Bogdanu, ali više vuče na oca jer je dečak. Na koga god da je imaće prelep osmeh, i mama i tata imaju prelep osmeh. Kad sam upoznala Bogdanu videla sam da dete dolazi iz domaćinske kuće. Bilo mi je drago da je sreo takvu devojku, u današnje vreme to je lutrija. Što se snajke tiče, prezadovoljna sam", zaključila je Ceca Ražnatović.

Zavirite u luksuznu Cecinu vilu na Dedinju!

Vidi opis IŠLA SAM NA VANTELESNU OPLODNJU! Ceca otkrila nepoznate detalje: Majka je bila jako STROGA, sestra mi je posvetila život Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/ RTV Pink Official /printscreen Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: YouTube/ RTV Pink Official /printscreen Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: YouTube/ RTV Pink Official /printscreen Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Pink tv /printscreen Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: YouTube/ RTV Pink Official /printscreen Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Pink tv /printscreen Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: YouTube/ RTV Pink Official /printscreen Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: YouTube/ RTV Pink Official /printscreen Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Instagram/screenshot/cecaraznatovic Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Instagram/screenshot/cecaraznatovic Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Instagram/screenshot/cecaraznatovic Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Instagram/screenshot/cecaraznatovic Br. slika: 12 12 / 12 AD