ZAVIRITE U UNUTRAŠNJOST CECINE VILE! Prvi put otvorila vrata svog doma - u emisiji pokazala NEPOZNATE DELOVE KUĆE! FOTO

Ceca Ražnatović prvi put je u svoju vilu na Dedinju ugostila pripadnike medija.

Nakon što se pričestila na ponoćnoj liturgiji u Hramu Svetog Save, kod Cece Ražnatović u vili na Dedinju sve je spremno za Vaskrs, a ona je sada prvi put otvorila vrata svoga doma predstavnicima medija i pokazala kako izgleda jedan dio njene kuće.

Sve je bilo bogato ukrašeno - od dekoracije, pa do đakonija koje su se našle na stolu, a pjevačica je za trpezom otvorila dušu i u emisiji "Premijera vikend specijal" govorila o raznim aktuelnostima iz svog života.

Prisjetila se i svog pokojnog supruga Željka Ražnatovića Arkana, pa otkrila kako je Vaskrs u njihovoj vili izgledao dok je on bio živ.

"On je držao do praznika, bilo nam je sjajno samo smo se dopunjavali kao par. On je bio presrećan kad su praznici i baš je onako uživao", rekla je, pa govorila i o njegovoj smrti:

"To je nenadoknadiv gubitak. Odgajati djecu kao samohrani roditelj, nemate čarobni štapić da te stvari nadomjestite. Čovek se trudi da ljubavlju pažnjom i posvećenošću ono najbolje u sebi prenese na svoju djecu. Po njima se vidi koliko ste sebe uložili, tačno se vide djeca koja su rasla u harmoniji i zdravoj atmosferi. Veljka sam jako željela, dobila sam ga vantjelesnom oplodnjom. Imala sam veliku pomoć sestre i majke, a Anastasiju sam dobila kao majka od iskustva", objasnila je.

Otkrila je i kako Vaskrs u njenom domu izgleda danas:

"Mi se danas lijepo okupimo oko stola, lijepo se ručka, bude nam zabavno. Tu su i šale, kucka se jajima, uvijek bude jako zabavno. Kao što je i u svim drugim kućama gdje se proslavlja Vaskrs. Velika radost u kući, najmlađe uvijek dominira scenom, pokupi svu slavu, tako i Željko. On je obožavan i voljen. Obožava sestrine blizance, dječaci od 9 godina, oni znaju sa njim", priča Ceca, pa dodaje:

"Za unučiće uvijek imate vremena, kada si mlađi, pogotovo ako si samohrani roditelj, sve je na tebi. A za Željka, ja uvijek imam vremena, uvijek sam i super raspoložena za njega. Apsolutno je zaštićen. Roditelji znaju da ga ukore, ja se naravno sukobljavam i ne dozvoljavam to u svom prisustvu. A Veljko kaže: 'Mama ne miješaj mi se u odgoj djeteta'", dodaje Ceca kroz smijeh.

