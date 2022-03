BOLJE KVALITETNO SAMA, NEGO S BILO KIM: Goga Sekulić progovorila o razvodu i otkrila kako su to podneli njeni roditelji

Pevačica još uvek nije zvanično razvedena, ali sa suprugom ne živi već duže vreme.

Izvor: TV Pink

Goga Sekulić je pre šest meseci okončala brak sa suprugom Urošem Domanovićem s kojim ima sina Vasilija. Još uvek se nisu zvanično razveli, a pevačica se nedavno vratila u Beograd s naslednikom.

O razvodu je otvoreno govorila i priznala da je prva u familiji koja se rastala od supruga, te otkrila kako su ovu vest podneli njeni roditelji i kako se ona oseća posle kraha braka.

"Uroš i ja smo bili šest godina u braku, iako se još uvek zvanično nismo razveli, ali smo se razišli. Dogovorili smo se pre nekih šest, sedam meseci da se rastanemo, s obzirom da je takva situacija bila da smo jednostavno dete i ja morali iz nekih određenih, nama poznatih razloga da budemo u Beogradu, on je morao da ostane u Cirihu... Niti je njemu tamo bilo lako da bude sam, niti meni da budem sama sa detetom. Hvala puno mojim roditeljima koji su, kao svake bake i deke, uskočili i pomogli mi, ali prosto ja kada sam sama sa detetom i nešto radim, a još te neko proverava... Dobra sam ja, dobar je i on, bitno je da smo dobri roditelji. Dogovor kuću gradi, bolje da zbog deteta ostanemo prijatelji, da naše dete raste u nekoj zdravoj atmosferi", ispričala je u emisiji Magazin In kod Sanje Marinković i otkrila kako su reagovali njeni roditelji.

"Uvek sam u životu volela iskreno, nikada nisam gledala interes kao neke moje drugarice. Nije mi žao, izvinite, mama i tata... Moj tata je težak Crnogorac, pa je uvek ono šta će reći familija, ali mi je bolje da budem kvalitetno sama, nego sa bilo kim", otvoreno je rekla pevačica.

"Ja sam došla i rekla kako stoje stvari, nije bilo svejedno ni mami, ni tati. Da se ne vraćam na onu moju temu iz prošlosti koja je jako teška, da ne kažem bolna... Ja sam osoba koja veruje u ljubav i volela bih da budem sto godina u braku, jer moji roditelji su zajedno već 49 godina i zaista sam među prvima u našoj familiji koja se razvodi, ali bolji je dobar razvod, nego loš brak", zaključila je Goga Sekulić.