TEODORA ZAPALILA STUDIO - GOLE GRUDI U EMISIJI: Pokazala silikone i gole noge, odmah kometarisala Saru Jo i Konstraktu!

Pevačica u smelom i provokativnom izdanju.

Izvor: Pink TV

Teodora Džehverović pojavila se večeras u emisiji "Amidži šou" u veoma provokativnom izdanju i privukla veliku pažnju javnosti.

Pevačica je došla u crnoj haljini s ogromnim šlicem i izrezom na grudima, koje je ranije uvećala operacijom, a brushalter za ovu priliku nije nosila, pa je dodatno zaintirigirala izgledom i pokrenula razne komentare.

Osmeh s lica nije skidala, a budući da važi za jednu od najzgodnijih pevačica na našoj sceni, nije ni čudo da je retko ko mogao skinuti pogled s Teodore.

Ognjen Amidžć ju je pitao i da li bi se prijavila za Beoviziju i šta misli o Konstrakti.

"Mislim da je to preveliki zalogaj za mene. Kad osetim da je to to, ja ću se prijaviti. Sara Jo je bila moj favorit. Drago mi je što je Srbija prepoznala i shvatila pesmu pobednicu, jedva čekam da vidim Evroviziju da vidimo kako će proći", rekla je Teodora i dodala da će se za Beoviziju možda prijaviti sledeće ili druge godine. Takođe je otkrila i da je i dalje u vezi s Ninom Čelebićem i da je sve u najboljem redu, iako u poslednje vreme retko objavljuju zajedničke fotografije na društveni mrežama.

Pogledajte njen stajling:

Pogledajte i jedan od Teodorinih snimaka s Instagrama: