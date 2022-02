TEODORI DEČKO NE DA DA DIŠE: Džehverovićka u emisiji, a Nino se sakrio ispod kapuljače i sedi iza kamere (PAPARACO FOTO)

Paparaco je uhvatio pevačicinog dečka kako pomno sluša i meri svaku reč koju je Teodora rekla u emisiji.

Teodora Džehverović sinoć je gostovala u emisiji "Kontra show" na Kurir televiziji gde je otkrila svoje rijaliti iskustvo o kom po izlasku u spoljašnji svet nije želela puno da priča, a sve vreme iza kamere imala je osobu koja je nadgleda.

Njen dečko, košarkaš Nino Čelebić došao je kao pratnja na pevačicino gostovanje, ali ga kamere nisu snimmile.

Nino je sve vreme posmatrao svoju devojku i slušao šta govori, a na sebi je nosio beli duks i kapuljaču.

Pogledajte kako je košarkaš ljubomorno čuvao svoju devojku:

Podsetimo, Teodora je u sinoćnoj emisiji otkrila da je njeno učešće u rijalitiju bilo izuzetno teško i da sada ne bi ponovila to iskustvo.

"Rijaliti mi je najtraumatičnije iskustvo, cela ta priča trudim se da ne vidim i ne čujem. Nije jednostavno, svako ko misli da je to jednostavno stavila bih ga 9 i po meseci da vidi. To jeste bila moja volja, ali mladost ludost, nisam znala šta me čeka. Da sam znala, ne bih ušla", rekla je Teodora, a emisiju "Kontra šou" sa ekskluzivnim gostima možete gledati svakog utorka od 22.45 sati na Kurir televiziji.

Pogledajte kako se Teodora sredila za ovo gostovanje:

