U drugom krugu 'Zvezde Granda', 16 kandidata se takmiči u osam duela, a glasovi žirija odlučuju o njihovom daljem plasmanu.

Izvor: Youtube prinstcreen / Zvezde Granda

U novom izdanju muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", publika će pratiti drugu emisiju drugog kruga u kojoj snage mjeri 16 kandidata podijeljenih u osam pjevačkih duela.

Zbog izuzetno jake konkurencije, svaki glas stručnog žirija biće od presudnog značaja za dalji plasman takmičara. Voditelj Voja Nedeljković detaljno je pojasnio sistem ocjenjivanja i novine koje važe u ovoj etapi takmičenja:

"Sad, u drugom krugu, nema direktnog ispadanja. Imamo direktan prolazak i baraž. U baraž ulaze svi oni koji imaju od nula do četiri glasa, a svi koji osvoje pet glasova direktno prolaze", objasnio je Nedeljković.

Posebnu neizvjesnost nosi mogućnost izjednačenog rezultata unutar duela. Ukoliko se dogodi da oba kandidata osvoje maksimalnih pet glasova (5:5), konačnu riječ imaće direktor "Grand produkcije" Goran Šljivić zajedno sa svojim produkcijskim timom.

Voja se tim povodom našalio na račun ovlašćenja produkcije i mogućih ishoda:

"Ako bude neriješeno u duelu 5:5, tu je vrhovni komandant Goran Šljivić i njegov tim produkcioni, koji odlučuje da li će oboje ići u baraž, oboje direktno, ili će jedan direktno, a drugi u baraž, ili obrnuto. Treći oročena sredstva (smeh), ma ima svega", istakao je voditelj.

Značajne izmjene u ovoj sezoni

Podsjetimo, nova sezona "Zvezde Granda" donela je značajne izmjene u pravilu glasanja i izboru mentora, a čelnici i voditelji produkcije javno su pojasnili sve detalje novog sistema.

Voditelj Voja Nedeljković i direktor "Grand" produkcije Goran Šljivić detaljno su objasnili kako funkcionišu nova pravila i šta očekuje takmičare na sceni.

"Što se tiče same emisije, i dalje ćemo imati mentorski rad. Članovi žirija biraće kandidate ili će kandidati u određenim situacijama birati sa kim rade. Sa pet, šest, sedam i osam glasova direktno se plasira u naredni krug. Oni koji budu imali nula glasova i panik tastere, moraće da napuste takmičenje. Oni koji budu imali jedan, dva, tri i četiri glasa biće u baražu", objasnio je Voja.

"Pet, šest, sedam i osam glasova je plasman u drugi krug, a taj osmi glas je glas produkcije koji možemo dati, a i ne moramo. Kada neko ima pet i šest glasova, mentore kandidatima određuje Produkcija. Kada neko ima sedam ili osam glasova, ima pravo da bira mentora, ali žiri može da glasa, može da ne glasa, ali i da da panik taster", objasnio je Šljivić.

Izvor: Grand Online / MONDO