Top 7 filmova po Tarantinovom izboru: Nijedan nije on režirao, a neki će vas posebno iznenaditi

Kventin Tarantino napravio je svoju listu filmova koje smatra savršenim.

Izvor: Imagespace

Kventin Tarantino važi za reditelja čije se mišljenje o filmu posebno cijeni, pa svaki put kada govori o ostvarenjima koja smatra savršenim, pažnja javnosti je velika.

Iako je ranije istakao da ne želi da ocjenjuje sopstvene filmove jer bi u tom slučaju bio pristrasan, kasnije je ipak otvoreno govorio o tome koje svoje ostvarenje smatra najboljim, a koje najlošijim.

"Pa, nema ih mnogo, što samo potvrđuje koliko je filmska umjetnost teška", rekao je Kventin Tarantino, pa objasnio šta jedno filmsko ostvarenje čini besprekornim.

Tarantino

Izvor: YouTube/Channel 4 News

"Savršen film na neki način obuhvata različite estetike. Možda nije po vašem ukusu, ali ne postoji bilo šta što možete da kažete da ga osporite", objasnio je.

Za vas smo izdvojili sedam filmova po izboru Kventina Tarantina.

"Teksaški masakr"

Teksaški masakr trejler Izvor: Youtube/Rotten Tomatoes Trailers

Po njegovom mišljenju, film "Teksaški masakr" (The Texas Chain Saw Massacre) iz 1974. najviše odgovara tom opisu. Za ovaj kultni horor Tarantino smatra da je jedan od rijetkih istinski savršenih holivudskih filmova.

"Ajkula"

Ajkula trejler Izvor: Youtube/Rotten Tomatoes Classic Trailers

Remek-djelo Stivena Spilberga, "Jaws", iz 1975 Tarantino često opisuje i kao najbolji film ikada snimljen u smislu bioskopske projekcije.

"Istjerivač đavola"

Isterivač đavola trejler Izvor: Youtube/Warner Bros. Entertainment

Film iz 1973. godine i legendarni horor Vilijama Fridkina koji se razlikuje po atmosferi i ozbiljnosti.

"Eni Hol"

Eni Hol trejler Izvor: Youtube/Rotten Tomatoes Classic Trailers

Na listi savršenih filmova je i romantična komedija Vudija Alena koja je redefinisala žanr, Annie Hall koji je premijerno prikazan 1977. godine.

"Mladi Frankenštajn"

Mladi Frankeštejn Izvor: Youtube/HD Retro Trailers

Legendarna parodija Mela Bruksa snimljena u crno-bijeloj tehnici, Mladi Frankenštajn (Young Frankenstein) iz 1974. takođe je dobila mjesto na prestižnoj listi.

Svi filmovi koje je nabrojao Kventin Tarantino snimljeni su prije više decenija, pa je reditelj sasvim dovoljno time rekao i šta misli o ostvarenjima modernog Holivuda.

Epitet savršenog filma dodijelio je i idealnom spoju naučne fantastike i komedije sa besprekornim scenarijom,

"Povratak u budućnost"

Povratak u budućnost trejler Izvor: Youtube/Rotten Tomatoes Classic Trailers

Film "Povratak u budućnost" (Back to the Future) iz 1985. godine Tarantino je takođe uvrstio među savršena ostvarenja. Riječ je o naučnofantastičnoj komediji koja je osvojila publiku zanimljivom pričom i upečatljivim likovima.

"Divlja horda"

Divlja horda trejler Izvor: youtube/Warner Bros. Rewind

Na listi se našao i vestern "Divlja horda" (The Wild Bunch) iz 1969. godine, u režiji Sema Pekinpoa. Iako film ima određene tehničke nedostatke, Tarantino smatra da su upravo te "nesavršenosti dio njegove veličine", piše Hunger Magazine.

Kventin Tarantino: "Moj najbolji i najgori film"

Kada je riječ o njegovoj filmografiji, Tarantino je izdvojio nekoliko ostvarenja kojima je posebno zadovoljan. Za omiljeni film proglasio je "Bilo jednom u Holivudu" (Once Upon a Time in Hollywood, 2019), dok je za "Kil Bila" (Kill Bill, 2003) rekao da je projekat nastao iz njegove mašte, strasti i opsesije.

Izvor: YouTube/screenshot/People

Kao najbolji scenario izdvojio je "Prokletnike" (Inglourious Basterds, 2009), dok je za svoj najbolji rediteljski rad naveo "Podlih osam" (The Hateful Eight, 2015).

Iako mnogi smatraju da su "Petparačke priče" (Pulp Fiction, 1994) njegovo najbolje ostvarenje, Tarantino ih nije izdvojio među omiljenima. Film mu je donio Zlatnu palmu na Kanskom festivalu i značajno uticao na modernu filmsku produkciju.

Za najlošiji film koji je režirao odabrao je "Otporan na smrt" (Death Proof, 2007).

"Death Proof mora biti najgori film koji sam ikada snimio, ali ako je to najgori u karijeri, onda uopšte nisam prošao loše", rekao je Tarantino.

Ipak, kada govori o svom najboljem ostvarenju, reditelj je posebno izdvojio "Prokletnike" (Inglourious Basterds, 2009), koje smatra svojim remek-djelom.