Kventin Tarantino snima nastavak filma "Ubiti Bila": Reakcija publike podijeljena, evo kakva je ideja poznatog reditelja

Kventin Tarantino najavio je svoj novi projekat, a oglasila se i Uma Turman.

Izvor: Youtube printscreen/ Lionsgate Movies

Reditelj Kventin Tarantino otkrio je da već neko vrijeme razmišlja o snimanju priče koja bi prethodila čuvenom filmu "Kill Bill". Dva originalna dijela iz 2003. i 2004. godine, koja su proslavila Umu Turman u ulozi Nevjeste i učvrstila status franšize u pop-kulturi, i dalje važe za obaveznu referencu među ljubiteljima akcionog filma.

Najnovije vijesti stižu paralelno sa objavljivanjem objedinjene verzije sage, "Kill Bill: The Whole Bloody Affair", kao i premijerom potpuno novog kratkog animiranog filma "Yuki’s Revenge", što je dodatno pokrenulo pitanje budućnosti serijala.

Kill Bill: The Whole Bloody Affair Izvor: YouTube

"Sviđa mi se ideja o porijeklu Bila"

Na prvoj projekciji animiranog filma Tarantino je, odgovarajući na pitanje o planovima za franšizu, potvrdio da već ima razrađenu ideju - ali i da se pita da li će imati vremena da je realizuje.

"Vidjećemo. Sviđa mi se ideja o priči o porijeklu Bila. I o tri 'kuma' koja su stvorila Bila: Esteban Vihajo, Paj Mej i Hatori Hanzo. Da li ću živjeti dovoljno dugo da to uradim? To ostaje da se vidi", rekao je Tarantino.

Glumica Uma Turman posebno je pohvalila novi animirani dodatak, nazivajući ga "zaista dirljivim".

Ipak, reakcije publike daleko su podjeljenije. Mnogi dugogodišnji fanovi negoduju zbog odluke da se iz animiranog projekta izbaci kultni kamionet "Pussy Wagon", a umjesto njega uvede lik Pili iz igre Fortnite. Po njihovom mišljenju, takve izmjene narušavaju prepoznatljivu estetiku i brutalni duh originalne, krvave priče.