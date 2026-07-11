Koncert, zakazan za danas, 11. jul, neposredno pored Tirane i biće održan na improvizovanom stadionu izgrađenom specijalno za ovaj događaj.

Izvor: Facebook printscreen / Edi Rama

Albanski premijer Edi Rama brani odluku da potroši 4 miliona eura na koncert američkog repera Kanjea Vesta, pokušavajući da smiri bijes javnosti zbog događaja koji je dodatno podgrijao proteste i zahtjeve za njegovu ostavku.

Kontroverzni reper Kanje Vest, poznat i kao Je, dobio je zabranu nastupa u nekoliko evropskih zemalja ovog ljeta nakon izjava koje su uključivale hvaljenje Adolfa Hitlera i sadržaje sa nacističkom simbolikom

Vidi opis Albanija gori zbog koncerta Kanjea Vesta! Rama iskeširao 4.000.000 eura i ne obazire se na komentare Kanje Vest Džej Zi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube printscreen / Kanye West Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: YouTube/screenshot/Chris Venegas Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: YouTube/Recording Academy/Grammys Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: YouTube/Recording Academy/Grammys Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Tim Rooke / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Youtube/Jimmy Kimmel Live/printscreen Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Instagram/screenshot/kimkardashian Br. slika: 7 7 / 7

Koncert, zakazan za danas, 11. jul, neposredno pored Tirane i biće održan na improvizovanom stadionu izgrađenom specijalno za ovaj događaj, piše Reuters.

"Izdvojili smo 4 miliona eura u poslednjem trenutku, kako bismo izbegli brukanje Albanije u očima skoro 25.000 stranih posetilaca iz 80 zemalja koji su već kupili karte da vide Kanjea Vesta, dok su mnogi drugi bili oprezni i strahovali da bi koncert mogao biti otkazan", naveo je Edi Rama na Fejsbuku.

Pogledajte susret Kanjea i Rame:

Rama je rekao da se očekuje da će ovaj događaj generisati najmanje 100 miliona eura prihoda za zemlju, nakon naglog skoka u rezervacijama smeštaja u vrijeme koncerta.

Ramina objava privukla je lavinu negativnih komentara na njegovoj Fejsbuk stranici.

"Albanija se sramoti kada dočekuje pjevača koji se divi Hitleru", napisao je jedan komentator. "Sramota, ne mojim parama!", dodao je drugi

Svakodnevni protesti održavaju se u Tirani već duže od mjesec dana. Pokrenuti su planovima za luksuzno odmaralište koje gradi zet američkog predsjednika Donalda Trampa, Džared Kušner.

Demonstranti su kasnije osudili i druge projekte obalnog razvoja u blizini zaštićenih područja, a takođe su zahtevali ostavku Rame, optužujući njegovu vladu za korupciju, što Rama poriče.

(b92 / MONDO)