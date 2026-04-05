Montenegro Beer Fest ponovo na Cetinju: Tri dana muzike i vrhunske zabave

Autor Nađa Vujačić
Rozga, Van Gogh i brojni regionalni izvođači predvode šesto izdanje jednog od najposjećenijih festivala u Crnoj Gori

Montenegro Beer Fest ponovo na Cetinju: Tri dana muzike i vrhunske zabave Izvor: PROMO/Beogradska kulturna mreža

Šesto izdanje Montenegro Beer Festa biće održano od 31. jula do 2. avgusta 2026. godine na Cetinju, gdje će ljubitelje muzike i dobre atmosfere očekivati tri dana bogatog programa na Turističkom parkingu.

Organizatori najavljuju nastupe velikih regionalnih imena, među kojima su Jelena Rozga, Magla Bend, Danilo Ivanović Čoda, Van Gogh i Isak Šabanović, dok će ostatak izvođača biti naknadno predstavljen putem zvaničnih kanala.

 Festival iz godine u godinu privlači sve veći broj posjetilaca, ne samo iz Crne Gore, već i iz regiona, uključujući Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku i Albaniju, čime se potvrđuje njegov značaj u turističkoj ponudi zemlje.

Ulaznice za Montenegro Beer Fest 2026 biće dostupne online putem sajta e-tickets.me.Posebna ponuda paket-ulaznica za sva tri dana biće u prodaji od 4. do 10. aprila po cijeni od 28 eura. Nakon tog perioda, posjetioci će moći da biraju između jednodnevnih i trodnevnih ulaznica po standardnim cijenama, dok su planirane i VIP ulaznice.

Uz bogat muzički program, organizatori najavljuju i širok izbor industrijskih i craft piva iz zemlje i inostranstva, čime festival još jednom potvrđuje svoj status događaja koji spaja muziku, druženje i vrhunski ugođaj.
Montenegro Beer Fest organizuje MNEvent uz podršku Prijestonice Cetinje i Turističke organizacije Cetinja, kao i brojnih partnera i sponzora.

