Maskirani muškarac pucao ka poznatom kafiću na Baščaršiji u Sarajevu.

Izvor: Klix.ba/T.S./Ustupljene fotografije

Večeras se dogodila pucnjava na Baščaršiji u Sarajevu u Bosni i Hercegovini, a kako saznaje "Dnevni Avaz", maskirani napadač je pucao u pravcu poznatog kafića. Muškarac sa fantomkom i rukavicama je ispalio više hitaca ka ugostiteljskom objektu.

Riječ je o jednom od nargila barova u koji izlazi omladina. Ovaj lokal nalazi se u samom centru Baščaršije.

Veliki broj svjedoka i turista bio je prisutan u trenutku pucnjave zbog čega je nastala panika. Policija je blokirala cijelu ulicu.

Zasad nema informacija o povrijeđenim osobama niti da li je policija identifikovala i uhapsila napadača. Istraga je u toku.

Pucnjava u Sarajevu

Izvor: Klix.ba/T.S./Ustupljene fotografije