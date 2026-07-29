Inspiracija za naredna putovanja: Otkrijte koje su plaže proglasili najljepšima na svijetu

Hrvatska i Grčka su se našle u top pet na listi najljepših plaža na svijetu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Ljubitelji mora i ljetovanja dobili su novu inspiraciju za naredno putovanje. Portal Beach.com objavio je listu 25 najljepših plaža na svijetu, sastavljenu na osnovu preporuka stručnjaka, ocjena posjetilaca, kvaliteta vode, pristupačnosti i drugih kriterijuma.

Na listi su se našle plaže iz čak 14 zemalja na četiri kontinenta, a među prvih pet našle su se i dvije destinacije koje su omiljene turistima sa ovih prostora, jedna u Hrvatskoj i jedna u Grčkoj.

Donosimo vam pet najbolje rangiranih plaža na svijetu:

1. Trunk Bay, Američka Devičanska Ostrva

Titulu najlepše plaže na svietu ponela je Trunk Bay na ostrvu Sent Džon.

Ova plaža nalazi se u okviru nacionalnog parka i okružena je zelenim planinama koje se spuštaju gotovo do same obale. Mekani bijeli pijesak i tirkizno more učinili su je jednom od najbolje ocijenjenih plaža na svijetu, kako među turistima, tako i među stručnjacima. Najljepše je posjetiti između aprila i juna.

2. Elafonisi, Grčka

Na drugom mjestu našla se čuvena plaža Elafonisi na Kritu, poznata po plitkoj laguni, kristalno čistom moru i prepoznatljivom ružičastom pijesku.

Zahvaljujući mirnoj vodi idealna je za porodice sa djecom, ali i za sve koji žele da uživaju u nestvarnim nijansama plave boje. Ova plaža ima više od 32.000 ocjena na Guglu i godinama važi za jednu od najljepših u Evropi.

3. Grace Bay, Ostrva Turks i Kaikos

Treće mjesto pripalo je plaži Grace Bay, koja je među putnicima poznata po gotovo savršeno bijelom pijesku i moru koje prelazi iz svijetloplave u tamnije nijanse.

Koralni greben koji se nalazi u blizini obale čini more izuzetno mirnim, pa mnogi ovu plažu porede sa ogromnim prirodnim bazenom.

4. Flamenco Beach, Portoriko

Na četvrtom mjestu nalazi se Flamenco Beach na ostrvu Kulebra u Portoriku.

Osim po providnoj vodi i sitnom bijelom pijesku, poznata je i po napuštenim tenkovima američke mornarice, koji su danas prekriveni šarenim grafitima i predstavljaju jednu od najfotografisanijih atrakcija na plaži. Posetiocima su na raspolaganju tuševi, restorani i drugi sadržaji koji dodatno doprinose njenoj popularnosti.

5. Zlatni rat, Hrvatska

Među pet najlepših plaža svijeta našla se i hrvatska plaža Zlatni rat na ostrvu Brač. Ova plaža prepoznatljiva je po svom neobičnom šljunkovitom rtu koji mijenja oblik u zavisnosti od vetra i morskih struja. Kristalno čisto more, borova šuma koja pruža prirodan hlad i blizina mjesta Bol doprineli su tome da Zlatni rat bude najbolje rangirana plaža u Hrvatskoj i zauzme visoko peto mjesto na svjetskoj listi.

Lista je sastavljena kombinovanjem preporuka turističkih stručnjaka, analiza kvaliteta vode, vremenskih uslova, dostupnosti, kao i desetina hiljada utisaka i ocjena posjetilaca. Rezultat je pregled plaža koje se izdvajaju ne samo po ljepoti, već i po ukupnom doživljaju koji pružaju turistima.

(MONDO)