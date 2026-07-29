Tijelo žene iz Škotske pronađeno u koferu u napuštenoj zgradi u Atini.

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Tijelo žene (38) pronađeno je u koferu u napuštenoj zgradi u Atini u Grčkoj, britanski "Dejli Mejl". Policija je potvrdila njen identitet nakon što je grčka policija primila dokumentaciju od Interpola.

Istraga je utvrdila da je ona doputovala u Grčku 29. juna iz Sjedinjenih Američkih Država. Stigla je u Grčku preko Kipra.

Kofer sa tijelom žene pronađena je u subotu 25. jula oko podneva u napuštenoj zgradi u Ulici Evelpidon broj 7 u naselju Kipseli u Atini. Policiju je pozvao beskućnik koji je osjetio da se iz kofera širi neprijatan miris.

U prijavi policiji je naveo da mu se "učinilo da je vidio ljudsko tijelo". Prvim pregledom tijela nisu uočene vidljive povrede, ali su ubrzo pronađeni otisci prstiju.

Žena je na sebi imala šorts sa nazivom jednog poznatog univerziteta u Francuskoj. Zbog toga je i Interpol bio uključen u identifikaciju žene.

Policija sumnja da je žena preminula između pet i sedam dana prije nego što je njeno tijelo pronađeno. O slučaju su obaviješteni Ambasada Velike Britanije u Grčkoj i otac preminule žene.