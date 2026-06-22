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Ovo su 3 pobjednika "Nikad nije kasno": Dama i dva gospodina izdominirali i osvojili publiku i žiri

Ovo su 3 pobjednika "Nikad nije kasno": Dama i dva gospodina izdominirali i osvojili publiku i žiri

Autor Marina Cvetković
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Jedanaesta sezona emisije Nikad nije kasno dobila je tri pobjednika, koje su izabrali publika i stručni žiri.

Ovo su 3 pobjednika "Nikad nije kasno" Izvor: Youtube printscreen / Grand Online

Posle još jedne nezaboravne sezone ispunjene emocijama, vrhunskim nastupima i inspirativnim životnim pričama, upravo je završeno veliko finale muzičkog takmičenja "Nikad nije kasno".

Jedanaesta sezona dobila je tri pobjednika, koje su izabrali publika i stručni žiri.

Titulu pobjednika po glasovima SMS publike ponio je Viktor Dimitrievski iz Kumanova, koji je tokom cijele sezone osvajao simpatije gledalaca svojim nastupima i autentičnom energijom. Viktor je do pobjede stigao osvojivši 5.634 glasova publike.

Kada je riječ o Fejsbuk glasanju, najveću podršku onlajn publike dobio je Jasmin Selmanović iz Sjenice, koji je osvojio 19.605 glasova publike.

Odlukom stručnog žirija, pobjednica 11. sezone je Ivala Šalipur Lola, koja je svojim talentom, emocijom i upečatljivim interpretacijama tokom čitavog takmičenja ostavila snažan utisak na članove žirija i zasluženo odnijela pobjedu u ovoj kategoriji.

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