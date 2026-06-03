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"Asmin je običan bauštelac": Bio u Parovima i trošio 30.000 eura na kocku, sad iz Beča opleo po učesnicima Elite

"Asmin je običan bauštelac": Bio u Parovima i trošio 30.000 eura na kocku, sad iz Beča opleo po učesnicima Elite

Autor Dragana Tomašević
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Milutin Radosavljević Mili, nekadašnji učesnik rijalitija Parovi, otkrio šta zna o Asminu Durdžiću

Milutin Radosavljević Mili o Asminu Izvor: YouTube/Zadruga Offical/printscreen

Bivši učesnik rijalitija "Parovi" Milutin Radosavljević Mili, davnih dana se povukao iz javnosti, a sada je riješio da prekine ćutanje i iskreno progovori o svim detaljima iz svog života.

Mili je naime, govorio o trenutnim aktuelnostima u rijalitiju Elita 9, te je otkrio i zbog čega se preselio davnih dana, a usput je otkrio i da li su iza njega vremena kada se svakodnevno kockao.

- Mnogo ljudi me je pitalo zašto nisam u Eliti, desile su se neke malverzacije od strane nekih ljudi. Rekli su da sam nešto zgriješio, pa me produkcija nije zvala - rekao je Mili, pa je opleo po Maji i Asminu:

- Asmin je običan bauštelac, varao je ljude za pare, to mnogi pričaju i znaju. Imam razne informacije o svima njima u Eliti. Priča Stanije i Asmina je užas, dno dna. Ne mogu da vjerujem da jedna dama kakva je Stanija bude sa džukelom kakav je Asmin. Onda se prilijepila Maja, znam cijeli njen istorijat, i tatu i mamu, a znam mnogo toga i o Mileni Kačavendi.

Skupo su se prodali, a nemaju život. Ja sam žongler na žici, u tom fazonu. Staniji svaka čast kako zarađuje, ali mi nije jasno kako je mogla da bude sa Asminom. Podržavam je uprkos svemu, a što se tiče Maje, to je brdo plastike. Aneli tamo gdje sam ja bio nije izdržala mjesec dana.

Isto mislim i o Anđelu. Nevezano sad za to koliku podršku svi imaju tamo. Nema veze. Imao bih i ja veliku podršku da sam tamo, ali nisam.

Mili tvrdi da se ne nameće produkciji, već rijaliti komentariše jer je aktuelna tema.

- Nisam ja ni na mrežama toliko aktuelan, niti se nudim produkciji, ali ovo su udarne teme, te moram da kažem sve kako jeste. Priča Luke Vujovića je tačna, kupovao sam ja ranije od njega neke stvari, tako da stvarno jeste istina sve to što se priča pred kamerama.

Preseljenje u Beč

Mili tvrdi da je davnih dana napustio Srbiju, ali da se tamo dobro snašalo, a prisjetio se i vremena kada je u danu umio da prokocka i 30.000 eura.

- Prije Austrije sam bio na nekoliko lokacija, kod mene se to zna. Bio sam prije ovoga i u Crnoj Gori, nema gdje nisam išao.

Nećemo o tome da li sam ovdje zbog papira, ali činjenica je da sam se lijepo snašao, mnogo prijatelja mi je ovdje.

Umio sam u danu ranije da prokockam i 30.000 eura, a poznato je da sam trošio i dosta. Cio honorar iz rijalitija sam potrošio, zbog toga sam došao u situaciju da upadnem u dugove. Ništa svakako nisam radio namjerno. Sada je sve okej, imam dobre prihode, i ne namjeravam skorije da se vraćam - rekao je Mili iskreno.

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Tagovi

Asmin Durdžić Elita milutin radosavljević mili

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