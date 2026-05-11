Ko je sinoć napustio Elitu 9: Asmin ponižen pred svima, u šoku koliko glasova je dobio

Sinoć se za opstanak borilo pet takmičara, ali su rezultati glasanja ostavili u šoku čitavu Bijelu kuću.

Iza nas je još jedno burno veče u rijalitiju "Zadruga 9 Elita", a rezultati glasanja tokom izbacivanja takmičara potpuno su šokirali učesnike. Najmanju podršku publike dobio je Miladin Srdanov, poznatiji kao Pop, zbog čega je morao da zauvijek napusti imanje.

Voditelj Darko Tanasijević okupio je nominovane takmičare u izolaciji, a ove nedelje za ostanak u Bijeloj kući borili su se Nenad Macanović Bebica, Dača Virijević, Milena Kačavenda, Asmin Durdžić i Miladin.

Nakon što je Dača odnio pobjedu u igrici, uslijedilo je saopštavanje glasova publike. Kada je otkriveno da Miladin ima svega jedan odsto podrške, u Bijeloj kući nastao je potpuni muk, a mnogi zadrugari ostali su u nevjerici zbog ishoda glasanja.

- Bebica ima 32 posto, Milena Kačavenda ima 28 posto, Asmin Durdžić ima 25 posto gledalaca, Dača Virijević ima 14 posto i 1 posto ima Pop - rekao je Darko, a kako se navodi, takmičarima su doslovno "popadale vilice od šoka".

"Asmin je sad totalno sam i pao je"

- Kakva je situacija u kući? - upitala je Dušica izbačenog takmičara.

Pop je tom prilikom otkrio prve reakcije i totalni debakl Asmina Durdžića nakon što je saznao kakvu podršku publike ima.

- Teška situacija, sve se nekako obrnuo otkad sam otišao. Asmin je sad totalno sam i pao je, nema mu pomoći.Izdao je ostale prijatelje, baš je tenzija unutra - rekao je, ne skrivajući da je stanje na imanju nikad napetije.

Inače, on je nedavno bio izbačen pa vraćen u rijaliti.