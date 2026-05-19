Asmin i Maja gube ogromne svote novca u Eliti 9: Produkcija nemilosrdna, uzeće im sav honorar do finala

Kraj Elite 9 bliži se kraju, ali su Maja i Asmin istrajni u svojoj odluci, ali produkcija.

U rijalitiju Elita 9 nastavlja se stroga kontrola poštovanja pravila u Bijeloj kući, a produkcija je još jednom pokazala da neće tolerisati samovolju učesnika, čak ni pred samo superfinale.

Ovoga puta na meti kazni Velikog šefa ponovo su se našli Maja Marinković i Asmin Durdžić, koji su sankcionisani drugi dan zaredom zbog novog prekršaja.

Do novog problema došlo je tokom dobro poznatog zadatka "Igra istine", kada su Maja Marinković i Asmin Durdžić samovoljno odlučili da napuste emisiju. Takvim potezom direktno su prekršili obaveze koje imaju kao učesnici rijalitija, zbog čega je Veliki šef odmah reagovao i donio odluku o novčanim kaznama.

Produkcija je ovim potezom jasno stavila do znanja da pravila važe za sve učesnike podjednako i da odstupanja neće biti tolerisana.

Posebnu pažnju gledalaca privukla je činjenica da produkcija nastavlja sa rigoroznim kaznama čak i neposredno pred veliko superfinale Elite 9.

Maja i Asmin već kažnjeni

Podsjetimo, Maja Marinković, Asmin Durdžić, Anita Stanojlović i Luka Vujović već su juče kažnjeni i ostali bez honorara.

Do te odluke došlo je nakon što su svojevoljno napustili emisiju tokom podjele budžeta, čime su takođe prekršili jedno od osnovnih pravila života na imanju.