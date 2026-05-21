Spektakl u Podgorici: Riki Martin zapalio Trg nezavisnosti

Ricky Martin održao je veliki koncert na Trgu nezavisnosti u Podgorici povodom obilježavanja 20 godina obnove nezavisnosti Crne Gore.

Hiljade građana i turista okupilo se u centru glavnog grada, gdje je atmosfera bila na vrhuncu uz hitove svjetske latino-pop zvijezde.

Koncert je organizovan kao centralni događaj proslave Dana nezavisnosti, a ulaz je bio besplatan za sve posjetioce. Pored Rikija Martina, nastupili su i brojni domaći izvođači, kao i poznati njemački DJ Robin Schulz.

Građani su još od ranih večernjih sati ispunili Trg nezavisnosti. Organizatori su događaj nazvali jednim od najvećih muzičkih spektakala u modernoj istoriji Crne Gore.