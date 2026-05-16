Aleksa Balađević: Nisam htio da mi se sin zove Đorđe, ali su me nadglasali

Aleksa Balašević iskreno je govorio o nasljedniku i ocu.

Aleksa Balašević, sin čuvenog kantautora Đorđa Balaševića uživa sa svojom porodicom, a prava radost je obasjala njihov dom dolaskom sina Đorđa.

"Koliko god mi tvrdimo da smo se najviše obradovali, da je Vera malo starija siguran sam da bi nastala svađa oko toga. To koliko se ona obradovala, to je najljepši rezultat svega. Mi kad nju vidimo koliko se ona raduje zbog njega, još smo srećniji. Porođaj je bio najljepši mogući, prirodan, spontan, kako bih volio svima da bude", rekao je on.

"Kada je bila Nikolina trudna sa Verom, sporije je to nekako išlo, sada je proletjelo vrijeme. Nadam se da je proletjelo zato što je druga trudnoća, a ne zato što smo četiri godine stariji. Što smo stariji, to vrijeme brže leti".

Aleksa se prisjetio i kako je izgledao trenutak kada su saznali da će njihova porodica postati brojnija za još jednog člana.

"Kad smo saznali da smo trudni, bili smo presrećni. Danas se prave ti događaji, oko pola, roze-plavi baloni, ali te stvari kod nas nisu bitne. Našalio sam se i rekao: 'Hvala Bogu, nisam Omega Balašević, posljednji Balašević koji treba da prima subvencije kao posljednji Balašević, za ugroženu vrstu'. Bila je to i ogromna odgovornost. Poslije nekog vremena kada smo saznali pol, mislim da se tu Vera najviše obradovala, jer je ona mazila stomak i govorila: 'To je moj bata'".

Aleksa i njegova supruga Nikolina nasljedniku su dali ime Đorđe, po dedi, legendarnom Đoletu Balaševiću. Ipak, on tvrdi da najprije nije bio za to.

"Moram da priznam, ja nisam bio za to, ja sam bio da ima svoje ime. Međutim u skupštini, u kojoj nisam većina i mama, sestre i žena su bile za to da bude Đorđe. Pošto sam izgubio većinu na skupštini morao sam da budem dio te rezolucije. Dobio je ime po dedi, ali i čukundedi. Đole je dobio ime po svom dedi, moj mali Đole je dobio isto ime po svom dedi. Ovo je treći Đole Balašević u ovoj ravnici i nadam se da će kao i moj pradeda, ali moj tata od komšiluka, pa do ostatka svijeta biti prihvaćen kao i oni", rekao je Balašević.

"Znam koliko bi bio srećan zbog unuka. Ja vjerujem u vaskrsenje i osjećam da Đole na neki način zna za sve ovo. Uvijek je bio pažljiv, pomalo i paranoičan, zato sam ubijeđen da nas i danas gleda i vidi kako brinemo o Veri i sinu. Tu je, prisutan je u svemu tome. Nakon odlaska mog oca u vječnost 2021. godine, Verino rođenje 22. avgusta 2022. bilo je nešto što je moju majku trglo na najbolji mogući način. I ovo sada je jedan lijep talas u svemu tome."

