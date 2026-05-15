Cijene karata drastično skočile pred finale Evrovizije: Zbog Srba davali i do 68.000 dinara, a sad ulaznice 111.000

Autor Jelena Sitarica
Oni koji su željeli da isprate ovogodišnju Evroviziju morali su da izdvoje značajnu cifru za karte, ali se čini da je cijena ipak niža od prošlogodišnje

Cijene karata drastično skočile pred finale Evrovizije

Večeras se održava finale Pjesme Evrovizije, a u trci za pobjedu je i srpski bend "Lavina" koji će nastupiti deveti.

Podsjećamo, ovogodišnje takmičenje održava se u Austriji, u Beču, a kako nam je još pre manifestacije otkrio glavni čovek iz organizacije Evrovizije, izdvojeno je preko 16 miliona eura, i zaposleno je preko 700 ljudi kako bi sve funkcionisalo kako treba. 

Nažalost, čini se da je pojedinih propusta ipak bilo, te su fanovi javno negodovali nakon što su već prvog dana bili evakuisani iz Evrovizijskog sela zbog jake oluje. Nažalost, to nije jedino na šta su se obožavatelji ovog muzičkog takmičenja žalili, već su imali zamjerke i na cene karata. 

Ukupno 90.000 ulaznica bilo je u prodaji, a cijene su se, u pretprodaji kretale od 15 do 362 eura, u zavisnosti od kategorije sedišta i tipa događaja (proba, polufinale ili finale): 

  • Live Broadcast Show: €50 to €263
  • Večernji šou/ Žiriranje nastupa: €25 to €163
  • Popodnevne probe: €10 to €108
  • Veliko finale: od oko 60 do čak 360 evra za Golden Circle ispred bine.

Najskuplje karte bile su za stajanje odmah uz scenu i najbolje sedeće pozicije, dok su ograničeni pogledi i udaljenija mjesta išli dosta jeftinije.

Međutim, prema pretrazi jasno se dalo vidjeti i da su se karte masovno preprodavale. Na platformama poput StubHuba cijene su već nekoliko dana pred događaj išle:

  • za prvo polufinale od oko 100 do 580 eura
  • za drugo polufinale od oko 140 do 400+ eura

Time se samo pokazalo da je interesovanje za prvo polufinalno veče bilo veće kada su nastupali najveći favoriti, među kojima je i Srbija. 

Slična situacija je i sada za finale - za bolja mesta i parter cijene uglavnom idu između 370 i 700 eura, dok su pojedine Golden Circle ulaznice dostizale i 800–950 eura po karti.

Zanimljivo je da je zvanična najskuplja karta za finale koštala oko 360 eura, što znači da su neke preprodavane i za duplo ili skoro tri puta više.

Pogledajte i koje su cene u Beču u prodavnicama:

