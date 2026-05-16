Velike promjene u glasanju na Evroviziji: Ovo se do sada nikada nije desilo, evo kako će biti izabran pobjednik

Autor D.V. Izvor mondo.rs
Više odnos publike i žirija u glasovima neće biti 50-50.

Na Pjesmi Evrovizije 2026. u Beču došlo je do velikih promjena kada je riječ o glasanju. Naime, više odnos glasova između publika i stručnog žirija nije 50 - 50, već će publika imati blagu prednost.

Pobjednik se bira kombinovanjem glasova publike i stručnog žirija u odnosu približno 50:50, preciznije - 50,7% prema 49,3% u korist publike.

Svaka zemlja učesnica dodeljuje dva skupa poena od 1 do 8, 10 i 12.

Glasanje publike:

  • Gledaoci glasaju putem telefonskih poziva, SMS-a ili zvanične aplikacije.
  • Ograničenje: Sa jednog broja telefona ili jedne bankovne kartice moguće je poslati maksimalno 10 glasova.
  • Ostatak sveta: Gledaoci iz zemalja koje ne učestvuju na takmičenju takođe mogu da glasaju preko onlajn platforme.
  • Glasovi iz svih zemalja koje ne učestvuju sabiraju se i tretiraju kao jedna "zemlja" koja dodeljuje poene od 1 do 8, 10 i 12.

Stručni žiri:

  • Svaka zemlja ima nacionalni žiri koji broji 7 članova (čije profesije moraju biti isključivo iz muzičke i kreativne industrije).
  • Pravilo je da najmanje dvoje članova žirija moraju biti mladi uzrasta od 18 do 25 godina.
  • Članovi žirija ne mogu biti osobe koje su bile u žiriju u prethodna dva ciklusa i moraju potpisati izjavu o nepristrasnosti i zabrani međusobnog dogovaranja.
  • Žiri glasa na osnovu generalne probe koja se održava veče prije finala

Zbrajanje poena:

  • Poredak i poeni žirija i publike se sabiraju.
  • U slučaju da dvije ili više pjesama imaju isti ukupan broj poena, prednost ima ona pjesma koja je dobila više poena od publike.

