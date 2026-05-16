Nijedan srpski fudbaler nema ni blizu učinak poput Andreja Ilića ove sezone u "Ligama petice" i postavlja se pitanje zašto ga Veljko Paunović još nije zvao da ga isproba u dresu Srbije?

Danas je zvanično završena sezona u Bundesligi koja će iz mnogo razloga biti istorijska. Bajern je nastavio svoju dominaciju i ponovo je osvojio titulu uz 36 golova Harija Kejna, St. Pauli i Hajdenhajm će u Cvajtu, dok će se za opstanak u baražu boriti velikan Volfsburg. Takođe, ovu sezonu u Bundesu pamtićemo i po tome što je Meri-Luis Eta postala prva žena trener u "Ligama petice".

Nije joj išlo na početku na klupi Union Berlina, bilo je mnogo kritika na njen način, ali je u međuvremenu uspjela da sasvim stabilizuje ekipu i sezonu završava sa dvije uzastopne pobjede i ukupno 39 bodova, za 11. mjesto na tabeli.

Nakon trijumfa kod Majnca, Union Berlin je danas odigrao svoju najbolju utakmicu od dolaska Meri-Luis Ete i savladao je Augzburg 4:0. Igrač utakmice bio je srpski fudbaler Andrej Ilić koji je u prvom poluvremenu postigao dva gola, dok je bio najbolji igrač svog kluba i u prethodnoj rundi kada je upisao gol i asistenciju.

Može se reći da je Ilić zaista "proigrao" od dolaska Meri-Luis Ete na kormilo Union Berlina i vratilo mu se samopouzdanje koje je imao prije promjene trenera, a i ovu sezonu završava zaista sa lijepim brojkama.

Andrej Ilić ima pet golova i 10 asistencija na 32 nastupa u Bundesligi, odnosno učestvovao je tako u 15 golova svog tima. Nijedan srpski fudbaler u "Lligama petice" nema ni blizu ovakav učinak i zbog toga bi morala da se obrati pažnja na njega u narednim okupljanjima reprezentacije jer i dalje nije dobio poziv kod Veljka Paunovića.

Napadač iz Beograda, koji je "zaobilaznim putem" stigao do Bundeslige (Javor, Letonija, Lil...) do sada je odigrao samo jedan meč za Srbiju - i to onaj protiv Albanije u Leskovcu, kada je igrao šest minuta.

Nijednom od tada nije bio pozivan u reprezentaciju Srbije, a upravo je prethodni period trebalo da posluži za to.